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Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину

Майже всі нові електрички привозять з Китаю. Вживані найчастіше імпортують з США.
Імпорт електромобілів у 2025 році зріс на третину - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Імпорт електромобілів

Євген Гудущан
logo22 травня, 12:20
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Впродовж І кв. 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату. Це майже на третину більше, ніж роком раніше.

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Загальна митна вартість цих авто склала $355,5 млн. З цієї кількості новими були 4,4 тис. авто. (+12%), а 15,7 тис. – вживані (+39%). Левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).

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