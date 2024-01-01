Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину

Впродовж І кв. 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату. Це майже на третину більше, ніж роком раніше.

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Загальна митна вартість цих авто склала $355,5 млн. З цієї кількості новими були 4,4 тис. авто. (+12%), а 15,7 тис. – вживані (+39%). Левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).