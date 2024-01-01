Импорт электромобилей в Украину вырос на треть

В течение I кв. 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тыс. легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $355,5 млн. Из этого количества новыми были 4,4 тыс. авто (+12%), а 15,7 тыс. – подержанные (+39%). Львиная доля новых электромобилей (93%) была завезена из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (38%).