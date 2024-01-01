Стоимость зарядки электромобилей в Украине выросла

Итак, почем киловатты на чарджерах с публичным доступом? Специалисты Института исследований авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине.

Оказалось, что по сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час у большинства операторов выросла - от 50 копеек до 1 грн.

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Средняя цена киловатт-часа полученной через АС порт сейчас составляет 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт - 17,82 грн (+0,42 грн).

Цены на ЭЗС, Украина, май 2025 г. График ИДА

Эта информация предоставлена со справочной целью - это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, кто имеет, или планирует приобрести электромобиль.

При анализе рынка эксперты ИДА выбрали значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь прежде всего на станции, расположенных у дорог.

Ведь тарифы больше на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах различных бизнесов - гостиниц, торговых центров, ресторанов и тому подобное.