Вартість зарядки електромобілів в Україні виросла

Отже, почому кіловати на чарджерах з публічним доступом? Фахівці Інституту досліджень авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні.

Виявилось, що у порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину у більшості операторів зросла — від 50 копійок до 1 грн.

Також цікаво як формуються тарифи на зарядних станціях для електромобілів

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,15 грн (+0,26 грн), через DC порт — 17,82 грн (+0,42 грн).

Ціни на ЕЗС, Україна, травень 2025 р. Графік ІДА

Ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.

При аналізі ринку експерти ІДА вибрали значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля доріг.

Адже тарифи більші на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.