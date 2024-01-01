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Названо найбільші регіональні ринки листопада

Найцікавіша ситуація з лідером склалась в одеській області.
Названо регіональні ринки де продалось найбільше авто - Auto24
Євген Гудущан
logo17 грудня, 10:36
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У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області, повідомляє Укравтопром.

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У листопаді ці регіональні ринки забезпечили 61% продажів нових легковиків.

  • За місяць у столиці придбали – 1756 авто. (на 7% менше, ніж торік).
  • На Київщині було зареєстровано – 484 од. (+11%).
  • Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 403 авто. (-1%).
  • На Харківщині – 273 од. (+8%).
  • В Одеській обл. – 268 од. (-5%).

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був компактний кросовер Renault Duster. На Одещині лідерська позиція належала Audi Q8.

#Автобізнес #Новини