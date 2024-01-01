Названы крупнейшие региональные рынки ноября

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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В ноябре эти региональные рынки обеспечили 61% продаж новых легковушек.

За месяц в столице приобрели – 1756 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).

На Киевщине было зарегистрировано – 484 ед. (+11%).

Регистрацию Днепропетровщины получили 403 авто. (-1%).

На Харьковщине – 273 ед. (+8%).

В Одесской обл. – 268 ед. (-5%).

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был компактный кроссовер Renault Duster. В Одесской области лидерская позиция принадлежала Audi Q8.