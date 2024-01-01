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Названы крупнейшие региональные рынки ноября

Самая интересная ситуация с лидером сложилась в одесской области.
Названы региональные рынки где продалось больше всего авто - Auto24
Евгений Гудущан
logo17 декабря, 10:36
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В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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В ноябре эти региональные рынки обеспечили 61% продаж новых легковушек.

  • За месяц в столице приобрели – 1756 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).
  • На Киевщине было зарегистрировано – 484 ед. (+11%).
  • Регистрацию Днепропетровщины получили 403 авто. (-1%).
  • На Харьковщине – 273 ед. (+8%).
  • В Одесской обл. – 268 ед. (-5%).

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был компактный кроссовер Renault Duster. В Одесской области лидерская позиция принадлежала Audi Q8.

#Aвтобизнес #Новости