Названы крупнейшие региональные рынки ноября

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В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области, сообщает Укравтопром.
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В ноябре эти региональные рынки обеспечили 61% продаж новых легковушек.
- За месяц в столице приобрели – 1756 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).
- На Киевщине было зарегистрировано – 484 ед. (+11%).
- Регистрацию Днепропетровщины получили 403 авто. (-1%).
- На Харьковщине – 273 ед. (+8%).
- В Одесской обл. – 268 ед. (-5%).
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был компактный кроссовер Renault Duster. В Одесской области лидерская позиция принадлежала Audi Q8.