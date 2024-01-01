Названо найдорожчі авто у світі

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Rolls Royce Rose Noire Droptail
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У 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це пише УкрАвтопром.
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На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.
До ТОП-10 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили:
- Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;
- Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;
- Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;
- Bugatti La Voiture Noire - $16 млн;
- Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;
- Bugatti Centodieci – $9 млн;
- Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;
- Pagani Codalunga – $7,4 млн;
- Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;
- Bugatti Divo – $5,8 млн.