Названо найдорожчі авто у світі

У 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це пише УкрАвтопром.

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На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.

До ТОП-10 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили: