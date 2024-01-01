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Названо найдорожчі авто у світі

За останні роки цінність дорогих авто зросла на порядок.
Найдорожчі авто у світі: рейтинг - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Rolls Royce Rose Noire Droptail

Євген Гудущан
logo30 жовтня, 11:11
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У 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів. Але за останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився. Про це пише УкрАвтопром.

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На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.

До ТОП-10 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили:

  1. Rolls Royce Rose Noire Droptail – $32 млн;
  2. Rolls Royce Boat Tail – $28 млн;
  3. Pagani Zonda HP Barchetta – $18,5 млн;
  4. Bugatti La Voiture Noire - $16 млн;
  5. Rolls-Royce Sweptail – $12,8 млн;
  6. Bugatti Centodieci – $9 млн;
  7. Mercedes-Maybach Exelero – $8 млн;
  8. Pagani Codalunga – $7,4 млн;
  9. Pagani Huayra Imola Roadster – $6 млн;
  10. Bugatti Divo – $5,8 млн.
#Новини #Автофанати