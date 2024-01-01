Названо автомобілі, які найменше дешевшають під час експлутації

Porsche 911
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Експерти з iSeeCars визначили найбільш та найменш ліквідні автомобілі віком до 5 років. Згідно з дослідженням середня втрата ціни за 5 років склала 45,6%. Найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари, повідомляє УкрАвтопром.
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ТОП-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:
- Porsche 911 – втрата 19,5% вартості;
- Porsche 718 Cayman – 21,8%;
- Toyota Tacoma – 26%;
- Chevrolet Corvette – 27,2%;
- Honda Civic – 28%;
- Chevrolet Camaro – 28%;
- Toyota Tundra – 29,1%;
- Ford Mustang – 29,2%;
- Porsche 718 Boxster – 29,6%;
- Toyota Corolla Hatchback – 30,1%.
ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:
- Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості;
- BMW 7 Series – 67,1%;
- Tesla Model S – 65,2%;
- Infiniti QX80 – 65%;
- Maserati Ghibli – 64,7%;
- BMW 5 Series Hybrid – 64,7%;
- Nissan LEAF – 64,1%;
- Maserati Levante – 63,7%;
- Tesla Model X – 63,4%;
- Cadillac Escalade ESV – 62,9%.
Дослідження проводились на ринку США