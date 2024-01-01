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Названо автомобілі, які найменше дешевшають під час експлутації

Складено рейтинг авто, які найкраще та найгірше зберігають вартість впродовж 5 років після покупки.
Складено рейтинг авто з найбільшою і найменшою амортизацією - Auto24

Porsche 911

Євген Гудущан
logo26 березня, 17:00
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Експерти з iSeeCars визначили найбільш та найменш ліквідні автомобілі віком до 5 років. Згідно з дослідженням середня втрата ціни за 5 років склала 45,6%. Найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари, повідомляє УкрАвтопром.

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ТОП-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:

  • Porsche 911 – втрата 19,5% вартості;
  • Porsche 718 Cayman – 21,8%;
  • Toyota Tacoma – 26%;
  • Chevrolet Corvette – 27,2%;
  • Honda Civic – 28%;
  • Chevrolet Camaro – 28%;
  • Toyota Tundra – 29,1%;
  • Ford Mustang – 29,2%;
  • Porsche 718 Boxster – 29,6%;
  • Toyota Corolla Hatchback – 30,1%.

ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:

  • Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості;
  • BMW 7 Series – 67,1%;
  • Tesla Model S – 65,2%;
  • Infiniti QX80 – 65%;
  • Maserati Ghibli – 64,7%;
  • BMW 5 Series Hybrid – 64,7%;
  • Nissan LEAF – 64,1%;
  • Maserati Levante – 63,7%;
  • Tesla Model X – 63,4%;
  • Cadillac Escalade ESV – 62,9%.

Дослідження проводились на ринку США

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