Названо автомобілі, які найменше дешевшають під час експлутації

Експерти з iSeeCars визначили найбільш та найменш ліквідні автомобілі віком до 5 років. Згідно з дослідженням середня втрата ціни за 5 років склала 45,6%. Найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари, повідомляє УкрАвтопром.

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ТОП-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:

Porsche 911 – втрата 19,5% вартості;

Porsche 718 Cayman – 21,8%;

Toyota Tacoma – 26%;

Chevrolet Corvette – 27,2%;

Honda Civic – 28%;

Chevrolet Camaro – 28%;

Toyota Tundra – 29,1%;

Ford Mustang – 29,2%;

Porsche 718 Boxster – 29,6%;

Toyota Corolla Hatchback – 30,1%.

ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:

Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості;

BMW 7 Series – 67,1%;

Tesla Model S – 65,2%;

Infiniti QX80 – 65%;

Maserati Ghibli – 64,7%;

BMW 5 Series Hybrid – 64,7%;

Nissan LEAF – 64,1%;

Maserati Levante – 63,7%;

Tesla Model X – 63,4%;

Cadillac Escalade ESV – 62,9%.

Дослідження проводились на ринку США