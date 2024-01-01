Названо найпопулярніші авто 2024 року

За даними Укравтопром, у минулому році найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. Другий результат у Toyota RAV-4. На третьому місці - Mazda CX5.

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До ТОП-10 нових легковиків у 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли: