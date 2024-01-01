Названо найпопулярніші авто 2024 року

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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За даними Укравтопром, у минулому році найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. Другий результат у Toyota RAV-4. На третьому місці - Mazda CX5.
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До ТОП-10 нових легковиків у 2024 р., за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 6826 од.;
- Toyota RAV-4 - 4068 од.;
- Mazda CX5 - 1738 од.;
- Kia Sportage - 1644 од.;
- Volkswagen ID.4 - 1626 од.;
- Hyundai Tucson - 1435 од.;
- Skoda Octavia - 1415 од.;
- Volkswagen Touareg - 1410 од.;
- Skoda Kodiaq - 1406 од.;
- Toyota Camry - 1291 од.