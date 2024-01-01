Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з листопадом 2024 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%. Найбільша частка з цієї кількості (43%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 39%. Гібридні - 7%. Дизельні - 6%. Авто з ГБО - 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: