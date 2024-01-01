Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых авто, что в ноябре перешли на украинские номера, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%. Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 39%. Гибридные - 7%. Дизельные - 6%. Авто с ГБО - 5%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: