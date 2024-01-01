Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

Tesla Model Y
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В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых авто, что в ноябре перешли на украинские номера, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%. Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 39%. Гибридные - 7%. Дизельные - 6%. Авто с ГБО - 5%.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 288 ед.;
- Tesla Model 3 - 286 ед.;
- Ford Escape - 170 ед.;
- Jeep Cherokee - 153 ед.;
- Volkswagen Passat - 141 ед.