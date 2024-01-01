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Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В ноябре спрос на авто из США уменьшился. Электромобили заняли почти 40% в структуре импорта.
Составлен рейтинг самых популярных в Украине подержанных авто из США - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo20 декабря, 12:50
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В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых авто, что в ноябре перешли на украинские номера, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%. Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 39%. Гибридные - 7%. Дизельные - 6%. Авто с ГБО - 5%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • Tesla Model Y - 288 ед.;
  • Tesla Model 3 - 286 ед.;
  • Ford Escape - 170 ед.;
  • Jeep Cherokee - 153 ед.;
  • Volkswagen Passat - 141 ед.
#Aвтобизнес #Новости