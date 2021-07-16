Одним из самых популярных методов покупки авто в Украине является доставка из США. Это хорошая возможность за умеренный бюджет получить более дорогую модель авто.

По данным компаний, которые устанавливают ГБО в Украине, около 40% заказов на переоборудование – это авто, привезенные из Америки. Ведь большинство авто из США имеют существенный расход топлива, а наличие газового оборудования и использование пропан-бутана, который вдвое дешевле ГБО, даст очень существенную экономию. Однако не на все авто из США подходят ГБО, которые устанавливают в Украине.

Как выбрать авто под ГБО

Чтобы грамотно спланировать бюджет и будущую экономию от ГБО, важно знать тип двигателя на моменте выбора авто. От этого будет зависеть цена и уровень экономии.

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Лучше всего ГБО ставится на моторы с распределенным впрыском топлива. На них достаточно легко подобрать оптимальный комплект оборудования, а сам процесс установки не требует сложных решений. В результате монтаж займет до 6 часов, ГБО обойдется в 15–20 тыс. грн, а сама система будет полностью работать на газе. Окупится водителю такая установка примерно через 15 тыс. км пробега. Самыми популярными марками авто этого типа является VW Jetta 2.0, VW Passat 2.5, Dodge Journey 2.4, Hyundai Elantra 1.8 / 2.0, Kia Forte 1.8, Nissan Rogue 2.5, Jeep Cherokee 3.2, Jeep Grand Cherokee 3.6, Toyota Camry 2.5 / 3.5 (2AR-FE / 2GR-FE).

Немного иная ситуация с популярными моторами с системами прямого впрыска горючего в цилиндры. Установить на них газ возможно, но не всегда это будет выгодно. Во-первых, такие двигатели сложнее, поэтому важно сохранить ресурс и условия работы. Следовательно, стоимость комплекта и работы специалистов для четырехцилиндровых двигателей будет примерно 25–30 тыс. грн, а сам монтаж займет до двух дней.

Во-вторых, автомобиль будет все равно потреблять бензин в пропорции 80/20 или 70/30 (газ/бензин). В этой ситуации ГБО окупается водителю примерно через 30 тыс. км пробега. Точный рассчет вам сделают менеджеры компании-установщика ГБО даже на этапе выбора авто. Несмотря на больший срок окупаемости газовой установки, почти половина авто из США с двигателями прямого впрыска. Самые популярные авто среди них – VW Jetta / Passat 1.8 / 2.0 TSi Hyundai / Kia 2.4 GDi (любой модели), Mazda (любой модели) 2.0 / 2.5 Sky Active, Honda Accord 2.0 / 2.4.

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Сертификация авто из США и ГБО

Нынешнее законодательство требует, чтобы после установки ГБО прошло сертификацию в специализированном центре. Важно понимать, что ни одна компания-установщик не может сама себя сертифицировать. Это обязательно должен быть специализированный центр. Для прохождения процедуры работа по установке ГБО должна быть выполнена по определенным стандартам, а компания-установщик обязана выдать пакет документов для сертификации. Обратите внимание, что вам должны дать паспорт на баллон, который обязательно должен быть новым и не старше 2 лет от даты производства.

Услуга по сертификации ГБО стоит около 2500 грн и еще 500 грн в МРЭО за изменения в техпаспорте. И здесь есть важный момент: владельцу авто из США в любом случае нужно сертифицировать как авто из США, так и ГБО. Но если вы уже поставили газ на свой автомобиль, общая стоимость услуги выйдет как за обычную сертификацию машины. Таким образом, сертификация ГБО получится бесплатной, и вы сэкономите около 3000 грн.

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Алгоритм подбора авто и установки ГБО: