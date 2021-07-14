После введения схемы сертификации ГБО за легализацию газовой установки нужно заплатить более 3000 гривен. Именно поэтому украинцы перестали официально регистрировать переоборудование, а регистрируют его только при перепродаже авто.

Следить за тем, сколько автовладельцев потеряли деньги на регистрацию ГБО фактически, не имеет смысла. Зато более информативную картину дает статистика по продаже автомобилей оборудованных ГБО. В июне таких было приобретено 18,8 тыс., что составляет 19,2% от общего объема торгов легковушками с пробегом. Это на один процент меньше, чем было в предыдущие месяцы текущего года.

Читайте также: Эксплуатация автомобиля с ГБО: как выбирать свечи зажигания

Вряд ли стоит говорить о зарождении какой-то тенденции на рынке, ведь сжиженные газовые смеси до сих пор остаются самым дешевым видом автомобильного топлива. Скорее наблюдается сезонное колебание долей объемов. Количество официально зарегистрированных переоборудований после установки ГБО для этого и в прошлом году – 2374 операции.

Среди отдельных моделей легковушек с пробегом, количество которых определено на основе открытых данных ГСЦ МВД (учтено первые регистрации и договора купли-продажи), как и ранее, чаще всего торговали Daewoo Lanos с ГБО, но далее некоторые достойные внимания изменения произошли.

Наблюдается тенденция к снижению в списке отдельных бюджетных (или ранних годов выпуска) моделей, таких как ВАЗ 2109/99, ВАЗ-2107, Renault Logan, Skoda Fabia. Зато зафиксировали свои позиции или же продвинулись на несколько строк вверх модели, часть которых прибывает из США с "объемными" двигателями без прямого впрыска бензина и турбонаддува, на которые целесообразно установить ГБО для уменьшения затрат на топливо. К таким относятся Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Hyundai Tucson и некоторые другие.

Количество легковых авто, работающих только на газовой смеси, в июне на "вторичке" достигло 1089 единиц, – почти столько же, как электромобилей. Весь этот пока небольшой, и все же заметный сегмент фактически держится на двух моделях: Hyundai Sonata LPI и KIA K5.