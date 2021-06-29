Свечи зажигания в двигателях, работающих на газе, подвергаются более жесткому температурном и химическому воздействию, поэтому должны обладать особыми свойствами.

Свеча является наиболее нагруженной частью системы зажигания через прямой контакт электродов с горячими газами сгорания, особенно в двигателе, работающем на сжиженном газе, где условия еще более неблагоприятные. Это связано с тем, что характер процесса сгорания в двигателе, работающем на сжиженном газе, отличается от того же процесса в автомобиле с бензиновым двигателем.

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Тепловой коэффициент имеет решающее значение



Главный параметр, характеризующий свечи зажигания – это тепловой коэффициент, соответствующий конкретному двигателю. Он указывает – с помощью числового индекса – на способность свечи зажигания отводить и рассеивать тепло, которое передается от камер сгорания. Производитель двигателя указывает этот параметр и отступать от него можно в очень небольшом диапазоне.

Высший тепловой коэффициент приводит к большей способности отводить тепло, а это значит, что этот тип свечи может использоваться в более нагруженном двигателе без риска самовозгорания. Такие свечи (обычно называют "холодными") труднее нагреть, но их способность к самоочищению не такая большая (более нагара).

Низкий коэффициент нагрева означает, что свеча обладает меньшей способностью отводить тепло (нагревается быстрее), но обладает большей способностью к самоочищению. Свечи этого типа (обычно называют "горячими") используются в двигателях с меньшей степенью сжатия и меньшей мощностью, которые имеют более низкие температуры сгорания.



Правильно выбранный коэффициент нагрева свечи зажигания позволяет свече работать при температурах от 500 до 8500°С. Первое значение гарантирует, что свеча будет самоочищаться, то есть сгорят все загрязнения, которые оседают на поверхности изолятора. Когда температура понижается, примеси оседают на изоляторе, поэтому поверхностное сопротивление падает, и образуется так называемый ведущий мост. Но когда температура электродов, выдвинутых в камеры сгорания, превышает 8500°C, это может привести к самовозгоранию и неконтролируемому горению смеси. Оба случая в контексте систем бортовой диагностики, используемых в современных автомобилях, недопустимы. Вот почему выбор свечей зажигания для конкретного типа автомобиля, их периодическая замена в соответствии с рекомендациями производителя, важны для правильной работы двигателя, особенно если двигатель приспособлен к подаче газа.

Особенности работы двигателя автомобиля с ГБО: процесс сжигания сжиженного газа

Газовоздушная смесь, в отличие от топливовоздушной, эффективно горит в двигателе на низких оборотах. Это одна из причин, почему двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе, обладают немного меньшей мощностью.

В системах газоснабжения более поздних поколений эта потеря столь незначительна, что незаметна для пользователя. Такой способ сжигания газовоздушной смеси делает двигатель более маневренным, чем на бензине. Но длительный процесс сгорания также означает, что стенки камеры подвергаются более длительному контакту с горячими выхлопными газами. Еще одна проблема – затруднение возгорания из-за сопротивления газовоздушной смеси, которое примерно на 30% выше.

Особенности свечей зажигания для двигателей, работающих на газе

Газовые двигатели должны быть оснащены свечами зажигания с одинарным заземлением, желательно с чуть меньшим зазором, обеспечивающим большую энергию разряда. Чтобы сделать их более крепкими, используются специальные материалы высокого качества.

Использование специальных материалов (с меньшей искровой эрозии) для электродов в свечах зажигания – способ повысить их долговечность. В свечах, предназначенных для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, такие решения достаточно распространены за сложных условий работы с этим типом приводов. Используются драгоценные металлы: серебро, платина, золото и их сплавы с другими металлами (например, палладием).

Свечи для работы на газу предлагают многие производители. Например специальные платино-иридиевые свечи зажигания Bosch имеют центральный и боковой электрод со сплавом платины с иридием. Они отличаются значительно более длительным сроком службы, поэтому оптимально подходят для работы на газе, увеличивая интервал замены свечей. Главная проблема при покупке свечей зажигания – не попасть на подделку. Именно поэтому стоит покупать свечи только в магазинах с соответствующими сертификатами.