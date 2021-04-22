Toyota испытывает технологию переоборудования обычного ДВС для работы на водороде.

Компания Toyota объявила о начале испытаний двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде. В качестве эксперимента этот агрегат установят на седан Corolla Sport, который выступит в японской серии гонок на выносливость Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.

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Что интересно, речь действительно идет не о силовой установке на водородных топливных элементах, как, скажем, у седана Toyota Mirai, а про обычный поршневой двигатель. Это трехцилиндровый турбомотор 1.6 с адаптированными продуктопроводом и системой впрыска, который вместо бензина использует сжатый, водород.

Принцип работы такого ДВС тот же самый. Однако выбросы углекислого газа околонулевые – а те, что есть, обусловлены лишь сжиганием небольшого количества моторного масла.

Помимо очевидного вклада в процесс декарбонизации транспорта, у такого двигателя есть еще ряд преимуществ. Во-первых, водород воспламеняется значительно быстрее бензина, следовательно, обеспечивается хорошая отдача. Во-вторых, по словам производителя, у водородных моторов сохраняются все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации. Это может означать, что первыми в очереди на установку таких агрегатов будут, скорее всего, спорткары.

Обкатывать новую технологию решено в гонках. Сначала водородная «турботройка» пропишется под капотом Toyota Corolla Sport, подготовленной по регламенту серии Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook. Заправлять машину будут “зеленым” водородом, полученным на предприятии Fukushima Hydrogen Energy Research Field.

Впрочем, идея заставить ДВС работать на водороде не нова. Первый подобный агрегат был сконструирован французом Исааком де Риваз еще в 1806 году. А уже в XXI веке компания BMW переделала седан 7 серии (E65) Hydrogen 7, которую оснастили бивалентным V12 6.0. Этот двигатель выдавал 260 лошадиных сил и мог работать как на бензине, так и на водороде.