Toyota випробовує технологію переобладнання звичайного ДВС для роботи на водні.

Компанія Toyota оголосила про початок випробувань двигуна внутрішнього згоряння, що працює на водні. В якості експерименту цей агрегат встановлять на седан Corolla Sport, який виступить в японській серії гонок на витривалість Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.

Читайте також: В Україні стартують продажі оновленої Toyota Camry

Що цікаво, мова дійсно йде не про силову установку на водневих паливних елементах, як, скажімо, у седана Toyota Mirai, а про звичайний поршневий двигун. Це трициліндровий турбодвигун 1.6 з адаптованими паливопроводом і системою впорскування, який замість бензину використовує стислий, водень.

Принцип роботи такого ДВЗ той же самий. Однак викиди вуглекислого газу близьконульових – а ті, що є, обумовлені лише спалюванням невеликої кількості моторного масла.

Крім очевидного внеску в процес декарбонізації транспорту, у такого двигуна є ще ряд переваг. По-перше, водень запалюється значно швидше бензину, отже, забезпечується хороша віддача. По-друге, за словами виробника, у водневих моторів зберігаються всі ознаки класичних ДВЗ, зокрема звук і вібрації. Це може означати, що першими в черзі на установку таких агрегатів будуть, швидше за все, спорткари.

Обкатувати нову технологію вирішено в гонках. Спочатку воднева «турботрійка» пропишеться під капотом Toyota Corolla Sport, підготовленої за регламентом серії Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook. Заправляти машину будуть “зеленим” воднем, отриманим на підприємстві Fukushima Hydrogen Energy Research Field.

Втім, ідея змусити ДВЗ працювати на водні не нова. Перший подібний агрегат був сконструйований французом Ісааком де Ріваз ще в 1806 році. А вже в XXI столітті компанія BMW переробила седан 7 серії (E65) Hydrogen 7, яку оснастили бівалентним V12 6.0. Цей двигун видавав 260 кінських сил і міг працювати як на бензині, так і на водні.