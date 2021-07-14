Після введення схеми сертифікації ГБО за легалізацію газової установки потрібно заплатити більше 3000 гривень. Саме тому українці перестали офіційно реєструвати переобладнання, а реєструють його лише при перепродажі авто.

Слідкувати за тим, скільки автовласників втратили гроші на реєстрацію ГБО фактично, не має сенсу. Натомість більш інформативну картину дає статистика з продажу автомобілів обладнаних ГБО. У червні таких було придбано 18,8 тис., що становить 19,2% від загального обсягу торгів легковиками з пробігом. Це на один відсоток менше, ніж було у попередні місяці поточного року.

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Навряд чи варто говорити про зародження якоїсь тенденції на ринку, адже зріджені газові суміші досі залишаються найдешевшим видом автомобільного пального. Скоріш спостерігається сезонне коливання часток обсягів. Кількість офіційно зареєстрованих переобладнань після встановлення ГБО звикла для цього та минулого року – 2374 операції.

Серед окремих моделей легковиків з пробігом, кількість яких визначена на основі відкритих даних ГСЦ МВС (враховано перші реєстрації та угоди купівлі-продажу), як і раніше, найчастіше торгували Daewoo Lanos з ГБО, але далі деякі варті уваги зміни відбулися.

Спостерігається тенденція до зниження у списку окремих бюджетних (або ранніх років випуску) моделей, таких як ВАЗ-2109/99, ВАЗ-2107, Renault Logan, Skoda Fabia. Натомість зафіксували свої позиції, або ж просунулися на кілька рядків вгору моделі, частина яких прибуває зі США з "об’ємними" двигунами без прямого впорскування бензину й турбонаддуву, на які доцільно встановити ГБО задля зменшення витрат на пальне. До таких відносяться Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Hyundai Tucson та деякі інші.

Кількість легкових авто, які працюють лише на газовій суміші, у червні на "вторинці" сягнула 1089 одиниць, - майже стільки ж, як електромобілів. Весь цей поки невеликий, та все ж помітний сегмент фактично тримається на двох моделях: Hyundai Sonata LPI та KIA K5.