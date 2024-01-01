Названо найпопулярніші автомобілі Європи

Посилання скопійовано!
За два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45524 європейських продажів, повідомляє Укравтопром з посиланням на fосus2mоvе.
Читайте також: Названо найпопулярніші вживані авто 2025 року
ТОП-10 моделей:
- Dacia Sandero – 45 524 од.;
- Renault Clio – 43 798 од.;
- Volkswagen Golf – 41 206 од.;
- Dacia Duster – 39 610 од.;
- Volkswagen T-Roc – 39 301 од.;
- Citroen C3 – 36 125 од.;
- Volkswagen Tiguan – 35 230 од.;
- Opel Corsa – 32 992 од.;
- Skoda Octavia – 30 901 од.;
- Peugeot 208 – 30 615 од.