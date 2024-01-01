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Названо найпопулярніші автомобілі Європи

Рейтинг найбільш популярних нових автомобілів в Європі очолила Dacia Sandero.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів Європи - Auto24
Євген Гудущан
logo16 квітня, 12:00
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За два місяці з початку року ця модель досягла показника у 45524 європейських продажів, повідомляє Укравтопром з посиланням на fосus2mоvе.

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ТОП-10 моделей:

  1. Dacia Sandero – 45 524 од.;
  2. Renault Clio – 43 798 од.;
  3. Volkswagen Golf – 41 206 од.;
  4. Dacia Duster – 39 610 од.;
  5. Volkswagen T-Roc – 39 301 од.;
  6. Citroen C3 – 36 125 од.;
  7. Volkswagen Tiguan – 35 230 од.;
  8. Opel Corsa – 32 992 од.;
  9. Skoda Octavia – 30 901 од.;
  10. Peugeot 208 – 30 615 од.
#Новини #Автобізнес