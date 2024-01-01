Названо найпопулярніші вживані авто 2025 року

З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, повідомляє Укравтопром. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 23%;

електромобілі – 22%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 4%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли: