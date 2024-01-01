Укр
Ру

Названо найпопулярніші вживані авто 2025 року

У першому кварталі автопарк України поповнили майже 47 тис. вживаних легковиків.
Складено рейтинг найпопулярніших вживаних авто 2025 року - Auto24

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo4 квітня, 11:01
logo0
logo0 хв

З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, повідомляє Укравтопром. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Вживані авто в Україні подорожчали, їх продають менше

Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 23%;
  • електромобілі – 22%;
  • гібриди – 5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 2397 од.;
  2. Renault Megane - 1731 од.;
  3. Skoda Octavia - 1652 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 1332 од.;
  5. Audi Q5 - 1299 од.;
  6. Tesla Model Y - 1219 од.;
  7. Nissan Leaf - 1207 од.;
  8. Tesla Model 3 - 1151 од.;
  9. Volkswagen Passat - 1135 од.;
  10. Nissan Rogue - 1037 од.
#Автобізнес #Новини #Вживані авто