Названо найпопулярніші вживані авто 2025 року

Volkswagen Golf
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З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, повідомляє Укравтопром. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf - 2397 од.;
- Renault Megane - 1731 од.;
- Skoda Octavia - 1652 од.;
- Volkswagen Tiguan - 1332 од.;
- Audi Q5 - 1299 од.;
- Tesla Model Y - 1219 од.;
- Nissan Leaf - 1207 од.;
- Tesla Model 3 - 1151 од.;
- Volkswagen Passat - 1135 од.;
- Nissan Rogue - 1037 од.