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Названы самые популярные подержанные авто 2025 года

В первом квартале автопарк Украины пополнили почти 47 тыс. подержанных легковушек.
Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто 2025 года - Auto24

Фольксваген Гольф

Евгений Гудущан
logo4 апреля, 11:01
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С января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Средний возраст подержанных авто, перешедших на украинскую регистрацию, составлял 9,5 года. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Далее следуют:

  • дизельные – 23%;
  • электромобили – 22%;
  • гибриды – 5%;
  • авто с ГБО – 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей вошли:

  1. Volkswagen Golf - 2397 ед.;
  2. Renault Megane - 1731 ед.;
  3. Skoda Octavia - 1652 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 1332 ед.;
  5. Audi Q5 - 1299 ед.;
  6. Tesla Model Y - 1219 ед.;
  7. Nissan Leaf - 1207 ед.;
  8. Tesla Model 3 - 1151 ед.;
  9. Volkswagen Passat - 1135 ед.;
  10. Nissan Rogue - 1037 ед.
#Б/у автомобили #Новости #Aвтобизнес