Названы самые популярные подержанные авто 2025 года

Фольксваген Гольф
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С января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Средний возраст подержанных авто, перешедших на украинскую регистрацию, составлял 9,5 года. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Далее следуют:
- дизельные – 23%;
- электромобили – 22%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей вошли:
- Volkswagen Golf - 2397 ед.;
- Renault Megane - 1731 ед.;
- Skoda Octavia - 1652 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 1332 ед.;
- Audi Q5 - 1299 ед.;
- Tesla Model Y - 1219 ед.;
- Nissan Leaf - 1207 ед.;
- Tesla Model 3 - 1151 ед.;
- Volkswagen Passat - 1135 ед.;
- Nissan Rogue - 1037 ед.