Названы самые популярные подержанные авто 2025 года

С января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Средний возраст подержанных авто, перешедших на украинскую регистрацию, составлял 9,5 года. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Далее следуют:

дизельные – 23%;

электромобили – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

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