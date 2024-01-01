Подержанные авто в Украине подорожали, их продают меньше

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, подсчитали аналитики Института исследований авторынка.

Самая высокая активность продавцов за упомянутый период была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность за этот период наблюдалась в декабре прошлого года - 177,7 тыс. объявлений.

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Количество вновь созданных объявлений несколько уменьшилось: с 222,1 тыс. в феврале до 213,8 тыс. в марте (-3,7%). В сравнении год к году картина следующая: в марте 2024 интернет-площадки опубликовали 244,8 тыс. свежих предложений, то есть сейчас предлагают на 12,7% меньше.

За год увеличилась доля сверхбюджетных вариантов в ценовом диапазоне до $2 тыс. Также продолжает расти доля дорогих (по меркам нашего рынка) авто, ценой более $20 тыс. - если в прошлом году их было 8,7%, сейчас имеем 9,2%.



После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года, в феврале этого года средняя цена в массиве объявлений продолжила уменьшаться, остановившись на отметке $5750. Однако по итогам прошлого месяца ломаная на графике пошла вверх, до точки $5900.

Средняя цена всех предложений на интернет-рынке. График ИДА



В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2700 (без изменений), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6000, на 3,4% больше, чем было месяцем ранее.

Средняя цена по категориям на интернет-рынке. График ИДА

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7200, на 2,8% больше, чем месяцем ранее. Кстати, подобная тенденция (рост средних цен на бензиновые и дизельные авто) наблюдается и на европейских авторынках.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, сравнительно спокойных, всегда отличался нестабильностью цен. Хотя на этот раз изменения не слишком значительны: минус 1,4% относительно предыдущего периода, и итог $14 000. Однако следует понимать, что доля "гибридов" на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются значительно больше чем в других местах. Несмотря на это $14 000 - второе наибольшее значение за период наблюдения продолжительностью в 12 месяцев.

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О сегменте электромобилей: длительное снижение средней цены, которое мы наблюдали чуть ли не весь прошлый год, для этой группы сменилось в октябре на заметный рост. Далее, декабре и январе ломаная снова взяла направление вниз, однако в феврале тенденция изменилась на повышение цен, и в итоге имеем $16 800 (+$800). Март же показал некоторое уменьшение средней цены в сегменте BEV, на 1,8% до $16 500.