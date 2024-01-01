Какие подержанные автомобили в Украине имеют чистую историю

Покупая подержанный автомобиль, каждый водитель надеется, что он не будет иметь скрытых дефектов или скрученного одометра. Однако поиск транспортного средства с чистой историей - задача непростая. Фактически, при покупке определенных марок или недорогих моделей премиум-класса риск еще выше.

Компания, занимающаяся аналитикой автомобильных данных, carVertical, провела исследование, чтобы выяснить, какие марки автомобилей в Украине обычно имеют чистую историю, а какие имеют записи, ставящие под сомнение их стоимость.

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Что такое “чистая история”

Для начала определим, что такое “чистая история” для авто и как проводилось исследование.

Автомобиль с чистой историей должен иметь не менее пяти записей пробега за последние годы, без пропусков более трех лет.

Транспортное средство с чистой историей не должно:

Иметь махинации с пробегом

Быть участником аварии

Быть угнанным

Использоваться службами такси или каршеринга

Иметь финансовые ограничения

Иметь отметки об утилизации, списания, затопления, возгорания или непригодность

Подвергаться воздействию стихийных бедствий

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Модели экономкласса чаще имеют чистую историю

Среди марок транспортных средств, проверенных в Украине через carVertical, выделяется Peugeot - 64,1% автомобилей этого производителя имели чистую историю; далее следуют Renault (62,1%) и Citroën (58,5%). Peugeot, Renault и Citroën производят транспортные средства эконом-класса, что обычно привлекают меньше внимания искателей нечестной прибыли. Кроме того, эти марки обычно не имеют мощных двигателей, что могли бы привлечь любителей риска и сформировать историю повреждений.

"Нечестные продавцы пытаются скрыть историю транспортного средства, чтобы искусственно увеличить прибыль. Такая практика особенно распространена при продаже автомобилей, которые имели значительные повреждения в прошлом, что делает их менее привлекательными на вторичном рынке. Автомобиль с чистой историей гораздо легче продать за хорошую цену", - объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка и руководитель отдела коммуникаций carVertical.

Найти “чистое” авто премиум-класса непросто

Несмотря на то, что поиск автомобиля с чистой историей требует времени и усилий, некоторые марки представляют повышенный риск. Среди транспортных средств, проверенных carVertical в Украине, худший результат показали модели BMW - только 11,2 % из них имели чистую историю. Далее в списке идут Hyundai (12,5 %) и Honda (14,4 %).

В большинстве стран в рамках исследования, автомобили премиум-класса значительно реже имели чистую историю, то есть, сторонники этих марок должны быть особенно осторожными, покупая подержанную модель.

"Многие люди мечтают об автомобиле премиум-класса, но не всегда адекватно оценивают риски его приобретения. Поскольку такие транспортные средства стоят дороже, нечестные продавцы чаще фальсифицируют их пробег или скрывают дефекты. С другой стороны, скрывать историю бюджетного транспортного средства им просто не выгодно, поскольку прибыль от продажи таких моделей незначительна", - говорит господин Бузелис.

Стремясь приобрести автомобиль премиум-класса по самой низкой цене, покупатели часто игнорируют историю или не проверяют, какие повреждения он мог получить в прошлом. Позже, когда начинают проявляться различные дефекты, владельцы могут столкнуться с неприятными сюрпризами, а значительные ремонтные работы могут привести к неожиданным затратам на владение.

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Как обезопасить себя от мошенничества

Для гарантии, что автомобиль будет надежно служить долгие годы без неожиданных проблем, покупатели должны проверить историю транспортного средства, провести тест-драйв и, в конце концов, проверить его в авторизованном сервисном центре. Или же радость от покупки нового автомобиля может быстро угаснуть из-за постоянных механических поломок или неисправностей с электричеством.

Методология

В этом исследовании компания carVertical проанализировала отчеты об истории, приобретенные клиентами с января 2024 г. по декабрь 2024 г. Автомобили с чистыми отчетами об истории были подсчитаны по маркам, конвертированы в проценты и ранжированы соответствующим образом.

carVertical работает в 30 странах и получает данные из более 900 мировых баз - правоохранительных органов, национальных/государственных реестров, финансовых учреждений и рекламных объявлений. Ежегодно обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств, компания может предоставлять тенденции, комплексные прогнозы и уникальные данные о рынке подержанных автомобилей.