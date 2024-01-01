Сколько переплачивают покупатели за скрученный пробег автомобилей

Решить проблему мошенничества с одометром - задача не из простых. Подержанные автомобили мигрируют по Европе, в основном с Запада на Восток. Матас Бузелис - автомобильный эксперт carVertical - отмечает, что при импорте транспортных средств, недобросовестные дельцы часто пытаются увеличить прибыль, скручивая одометр или скрывая повреждения.

carVertical - компания, занимающаяся аналитикой автомобильных данных - определила сумму денег, переплаченную за транспортные средства со скрученным одометром в некоторых странах. Только в Польше водители переплачивают не менее 49 млрд грн ежегодно; за ними следуют покупатели подержанных автомобилей во Франции, которые ежегодно платят на 36 млрд грн больше, чем должно быть. В Италии покупатели тратят более 32 млрд грн на автомобили со скрученным пробегом. Но это только 3 рынка Европейского Союза - вне рассмотрения есть еще другие, даже большие страны.

Также интересно чем больше пробег у авто, тем больше он скручен

По оценкам компании, доля подержанных автомобилей со скрученными одометрами снизилась с 5,2 % в 2023 году до 4,9 % в этом году. При этом, по словам Бузелиса, попыток бороться с мошенниками почти не было. Это создало большой спрос на цифровые продукты, управляемые данными, например проверки истории транспортных средств.

"Сбор международных данных по пробегу, повреждений, права собственности и регистрации в режиме реального времени из более чем 40 стран может быть полезным, особенно для тех, кто пользовался проверкой истории только на местных рынках, где множество импортируемых транспортных средств", - пояснил Матас Бузелис с carVertical.

Эти данные помогают оценить состояние автомобиля и принять решение о покупке проще, чем когда-либо. Работа с надежными и защищенными источниками доказала свою эффективность. Приятным аспектом является то, что никто не может редактировать или удалять данные о любом автомобиле. Это формирует сильный тормозной фактор по аферам. Преступники уже знают, что не могут исправить историю поврежденных транспортных средств.

Господин Бузелис также отметил, что до того, как эта информация станет полезной для покупателей подержанных авто, проводится огромная работа с правоохранительными органами, национальными базами данных полиции, финансовыми учреждениями, государственными реестрами, некоммерческими организациями и деловыми партнерами. Все эти задачи решаются соответствующими ИТ-специалистами.