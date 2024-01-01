Чем больше пробег у автомобиля, тем больше он скручен: исследование

Пробег – один из ключевых показателей износа транспортного средства, поэтому водители полагаются на него при покупке автомобиля. Однако цифра на одометре конкретного авто не всегда точная, особенно для старых экземпляров. Одометр – это устройство для измерения общего расстояния, которое транспортное средство прошло за время эксплуатации; он часто становится мишенью мошенников, манипулирующих показателями и вводящих покупателей в заблуждение.

carVertical – компания по анализу автомобильных данных – провела исследование на основе проверки истории подержанных автомобилей, чтобы выяснить, существует ли взаимосвязь между пробегом и манипуляциями.

Кстати на каком пробеге появляются проблемы с автомобилем

Как только транспортное средство пересекает отметку 200 000 км, скручивание одометра приобретает широкий размах в Украине. 7,98% автомобилей с пробегом от 200 000 до 250 000 км, проверенных carVertical, имели скручивание пробега. Удивительно, но даже транспортные средства с наименьшим пробегом (0-50 000 км) не застрахованы от скручивания - с относительно высоким показателем 4,25%.

Для автомобилей с пробегом от 100 000 до 150 000 км уровень манипуляций имел незначительный прирост - с 4,05% (50 000-100 000 км) до 4,39%. После 150 000 км он подскочил почти до 5%, а с увеличением пробега продолжал расти.

После 250 000 км на одометре уровень манипуляций вырос до 14,21%. Эта тенденция еще усилилась: для транспортных средств с пробегом от 300 000 до 350 000 км, показатель подскочил до 20,22%, а для транспортных средств с пробегом от 350 000 до 400 000 км - до 24,67%. Для проверенных автомобилей с пробегом более 450 000 км, показатель превысил 28% - то есть, шанс приобрести автомобиль с манипуляциями в этом диапазоне пробега составляет примерно 1 к 3.

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Из всех авто, проверенных украинскими покупателями на carVertical, самыми популярными (20,97%) были транспортные средства с пробегом от 150 000 до 200 000 км. Автомобили с пробегом от 200 000 до 250 000 км занимают второе место - 18,05%, а авто с пробегом от 100 000 до 150 000 км - 16,71% из всех отчетов об истории транспортных средств в исследованном диапазоне пробега.

Согласно исследованию, многие украинские покупатели пересекли тревожный порог в 200 000 км пробега, где риск приобрести авто с манипуляциями заметно возрастает. Кроме того, покупатели интересовались транспортными средствами с еще большим пробегом. В пределах этих диапазонов пробега не только возрастает риск покупки "скрученного" авто, но и примерно каждый второй из этих транспортных средств также имел повреждения, что свидетельствует о потенциальных проблемах.

"Транспортные средства в возрасте от 3 до 5 лет часто считают "лакомым куском", что позволяет избежать быстрой амортизации и большого пробега. Однако такие автомобили могут быть не по карману многим людям, а популярным путем является поиск старых вариантов с большим пробегом на одометре. Покупателям следует проявлять любознательность, когда надо узнать реальное состояние транспортного средства, а история - не единственный важный фактор. Перед покупкой авто всегда следует проводить надлежащий тест-драйв и физический осмотр на надежной СТО", - пояснил автомобильный эксперт carVertical Матас Бузелис.

Методология

В этом исследовании carVertical проанализировала реальные отчеты об истории автомобилей, полученные пользователями компании с июня 2023 по июнь 2024 года. Обработка миллионов проверок истории автомобиля позволяет компании видеть тенденции, инсайты и прогнозы рынков подержанных автомобилей.