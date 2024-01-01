На каком пробеге появляются проблемы с автомобилем: что именно ломается

Автомобиль постоянно требует денег на содержание – топливо, страхование, плановое обслуживание, незапланированные поломки, мойки, ДТП, штрафы и тому подобное. Кроме того, со временем и пробегом автомобиль дешевеет – его остаточная стоимость стремительно уменьшается, даже если им не пользоваться.

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Если амортизацию, топливо, плановые ТО и страхование посчитать относительно легко, то с незапланированными поломками ситуация немного сложнее. Здесь непросто посчитать расходы, ведь есть более надежные и менее надежные автомобили. Кроме того, запчасти для некоторых машин дороже, а для других – дешевле. Однако, мы попробуем обобщить.

Ранее замену аккумулятора в автомобиле можно было осуществить самостоятельно. В современных автомобилях нужно не только точно подобрать АКБ, но и нередко откалибровать электрическую систему. Это под силу только профессиональным электрикам, которые работают на современном оборудовании. Например, на Бош Авто Сервис. Рекламная информация

30-40 тысяч километров пробега

Обычно на таком пробеге у водителей с достаточно активной манерой вождения изнашиваются тормозные колодки. Причем, если речь идет о современных высокотехнологичных автомобилях, то стираются, как правило, и передние и задние колодки. Стоимость тормозных колодок разная. Например, на старенький Renault Megane колодки стоят 500-800 гривен, а на Audi RS Q7 цена комплекта колодок в 10 000 грн является нормальной.

Похожий ресурс на многих автомобилях имеют тяги стабилизатора. Они “ходят” в зависимости от качества дорог. Характерный признак выхода из строя тяг стабилизатора – стук при переезде неровностей. Причем при проезде лежачих полицейских он не проявляется, а слышно его, когда колеса одной оси работают в разнобой. Цены на такие детали подвески невысокие даже для дорогих автомобилей.

Кстати когда лучше менять тормозные диски и колодки в авто

60-80 тысяч километров пробега

На таком пробеге на некоторых автомобилях уже приходит время “большого ТО”, во время которого меняют ремни, ролики, помпу, охлаждающую и тормозную жидкость. Это все плановые операции, поэтому подготовиться к большому ТО можно заранее. Стоимость такого ТО может быть от 5-6 тысяч гривен на бюджетных авто до 20-40 тысяч гривен на премиальных авто.

В Украине принято скручивать пробег перед продажей, ведь найти на автосайтах авто, одометр которого будет показывать более 250 тысяч, почти невозможно. О реальном пробеге всегда можно узнать из состояния авто.

Также на этом пробеге обычно заменяют второй комплект тормозных колодок и приходится второй раз менять тяги стабилизатора. Если автомобиль эксплуатируется на очень плохих дорогах, то подходит очередь замены втулок стабилизатора и сайлетблоков рычагов. В большинстве случаев это не очень дорогие детали даже на премиальных авто.

100-120 тысяч километров пробега

После 100 тысяч километров уже могут начинаться первые проблемы с двигателями. Подтекание масла или антифриза – не редкость на многих моделях. Также возможны первые проблемы с экологией, особенно на дизельных двигателях Евро6. Виной тому не столько слишком сложная конструкция, сколько некачественное топливо, которое до сих пор встречаются на украинских АЗС.

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На автомобилях с механической коробкой передач уже может подходить время замены сцепления. Примерно столько оно служит в условиях активного драйва. Если же водитель слишком часто любил “наступить на педаль”, то может понадобиться замена даже демпферного маховика. Работа по замене сцепления для большинства автомобилей не премиального сегмента оценивается на столичных СТО в 8-10 тысяч гривен. Чуть больше – 15-20 тысяч – будут стоить запчасти. Если же автомобиль премиальный, цены будут значительно выше.

150-180 тысяч километров пробега

Это пробег, когда уже могут начаться первые проблемы с дорогими узлами и агрегатами. Обычно такой срок службы имеет рулевая рейка. В большинстве случаев ее реставрируют и стоит это 15-30 тысяч гривен для обычных автомобилей. Для премиальных цены выше, но не кардинально.

На этом же пробеге часто будут требовать замены амортизаторы подвески. Если для недорогих и распространенных на наших дорогах автомобилей комплект из четырех штук будет стоить около 10-15 тысяч гривен, то для премиальных с новейшими системами активной подвески цена может легко перевалить за 100 тысяч гривен.

200-250 тысяч километров пробега

Такой пробег уже считается достаточно большим. Большинство узлов автомобиля уже приближаются к исчерпанию своего ресурса. Как правило, требует замены или реставрации турбина (от 20 тысяч гривен для бюджетного сегмента). Начинаются первые проблемы с автоматическими коробками передач, ремонт которых стоит от 30-40 тысяч гривен.

Нормальный ресурс турбины – около 200 тысяч километров

На таком пробеге уже выходят из строя катализаторы и сажевые фильтры. Решение проблем с экологией может быть радикальным – удаление "лишних" элементов с последующим перепрограммированием блоков управления. Обойдется это в несколько сотен долларов. Или замена новыми деталями, и здесь уже счет идет на тысячи долларов.

Двигатели на таком пробеге уже могут потреблять немало масла и требовать, как минимум, среднего ремонта (замены поршневых колец). Стоимость таких операций даже для бюджетных авто стартует с 30-40 тысяч гривен. Для премиальных – 200-300 тысяч гривен является вполне нормальным прайсом.

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Более 300 тысяч

Автомобили, которые имеют пробег более 300 тысяч километров, во многих случаях нецелесообразно эксплуатировать. Расходы на ремонты за небольшой период времени могут превышать цену самого автомобиля. Надежность таких автомобилей также под сомнением – они могут сломаться в любой момент.

Исключением могут служить автомобили “старой школы”, выпущенные в промежутке от середины восьмидесятых до начала двухтысячных. Если за ними хорошо следили, то их пробеги могут составлять более полумиллиона километров и более. И эти автомобили еще будут иметь остаточный ресурс.

Выводы

Для большинства современных автомобилей пробег в 300 тысяч является очень большим. Он соответствует сроку эксплуатации около 15 лет – именно такой ресурс закладывают большинство автопроизводителей. Конечно, эксплуатировать автомобиль после этого можно, большинство наших соотечественников так и делают, но расходы на такую эксплуатацию быстро растут.

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