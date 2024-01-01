Почему в Украине не продают автомобили с пробегом более 200 тысяч километров

Тот, кто хоть раз искал подержанный автомобиль на сайтах автообъявлений, отмечал для себя интересную особенность: пробеги свыше 200 тысяч километров на предлагаемых легковых авто встречаются крайне редко. Эта теория подтверждается информацией на основе анализа предложений в интернет-ресурсах на украинском рынке.

Команда Института исследований авторынка проанализировала данные из основных украинских интернет-ресурсов, на которых размещены объявления о продаже легковых автомобилей, и определила средние пробеги, а также их зависимость от возраста предлагаемого транспорта.

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В Европе легковой автомобиль за год проезжает в среднем 15-20 тысяч километров в год. То есть, среднестатистический 10-летний автомобиль, если он не работал в такси или корпоративном парке, должен был бы иметь пробег 150...200 тыс. км. А какие показатели получим в Украине?

Вот первая диаграмма, на которой указаны средние пробеги в объявлениях для каждого из прошлых 13 месяцев (с октября-2023 по октябрь-2024). Интересно, что ни разу этот показатель не превысил 200 тыс. км. И на этом можно было бы остановиться, если бы не тот факт, что средний возраст на нашем вторичном рынке составляет около 15 лет.

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Средние пробеги легковушек в объявлениях. Диаграмма ИДА

Таким образом, если опираться на европейскую статистику, средний пробег должен был бы составлять от 300 до 400 тыс. км, однако - нет, он упорно держится "до 200". Почему же так? Возможно, украинские автомобилисты просто меньше ездят?

Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, нужна еще одна диаграмма, на которой можно увидеть показатель полного пробега для отдельных годов выпуска. Теоретически, она должна выглядеть как треугольник - острый конец у 2024 года выпуска, и пропорциональный рост с увеличением возраста авто. Но так ли это на самом деле?

Пробег в объявлениях с привязкой к возрасту. Диаграмма ИДА

А на самом деле треугольник здесь разглядеть непросто - есть какие-то условные очертания, однако линейности увеличения пробега вместе с возрастом нет. И даже больше: после отметки "1998" вообще средний километраж становится меньше. Неужели во всех этих автомобилях износились передачи переднего хода, и они двигаются только задним, "отматывая" ранее "накрученные" километры?

Что ж – становится интереснее! Далее предлагаем визуализировать эти данные еще одним способом: средний годовой пробег для отдельных годов выпуска. Предварительно, такой график должен состоять из столбцов примерно одинаковой высоты, ведь независимо от возраста автомобиль используют для тех же нужд, поэтому он должен "набегать" те европейские 15-20 тыс. км.

Средний годовой пробег в зависимости от возраста авто. Диаграмма ИДА

Как видно на диаграмме, диапазон 15-20 тыс. км действительно присутствует, от 2021 до 2010 г.в. Далее – парадоксальное явление: средний годовой пробег становится значительно меньше. Можно предположить, что чем старше машина, тем больше времени она проводит на СТО, потому что изношена, однако не настолько же, чтобы интенсивность ее эксплуатации снизилась в три или четыре раза!

Понятно, что когда числа противоречат логике, то где-то кроется причина несоответствия данных действительности. И причина эта скорее всего заключается в том, что несмотря на доступность сервисов по проверке истории автомобилей, ими пользуются не слишком активно, а часть продавцов до сих пор занимается "скручиванием" одометров. Это подтверждает "магия" числа 200 - то есть пробега до 200 тыс. км, который многие владельцы не желают превышать, чтобы не потерять привлекательность автомобиля и не снижать его цену пропорционально действительному состоянию.

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А это значит, что на украинском рынке в среде интернет-объявлений есть немало вариантов с недействительными, заниженными показателями одометра. Что несет риск покупки автомобиля, который исчерпал свой ресурс значительно раньше, чем заявленные "до 200 тысяч", и потребует дополнительных незапланированных расходов на техническое обслуживание или даже замену дорогих узлов, таких как двигатель или коробка передач.