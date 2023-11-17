Что на самом деле ждет владельца, который только что приобрел легковушку на вторичном рынке.

Только купленный автомобиль с пробегом обычно потребует определенных дополнительных расходов в первые месяцы владения им (да и не только в первые). И это вполне нормально, и путь этот приходится проделывать абсолютно каждому автомобилисту.

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Коллеги с АвтоРиа попытались разобраться с тем, как спланировать свой бюджет так, чтобы хватило и на автомобиль, и на все остальное, что нужно для безопасной и комфортной его эксплуатации в украинских реалиях.

Регистрация

Услуги сервисного центра МВД, бланк свидетельства о регистрации (техпаспорт) и номерные знаки преимущественно оплачивают покупатели. Ориентировочная сумма – около 1000 гривен.

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Рассматривая предложения о продаже, обратите внимание, какие номерные таблички на автомобиле – украинские обычные, или красные «транзитные», или вообще иностранные. В двух последних случаях, скорее всего, вам еще и придется уплатить сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию (не касается легковых электромобилей). Его размер от 3 до 5 процентов от стоимости автомобиля, так что это может быть достаточно ощутимая сумма.

Поинтересуйтесь у продавца, прошла ли машина первую регистрацию в Украине (соответственно – уплачен ли этот сбор), придется ли его вносить вам.

Огнетушитель, «треугольник», аптечка

Указанные средства должны быть в каждом автомобиле, кроме того, если знак аварийной остановки («треугольник») не имеет срока годности, то огнетушитель подлежит ежегодной поверке и перезаряжению (при необходимости), равно как и лекарства в аптечке имеют указанную дату «пригоден к…». Проверьте, что есть в автомобиле, докупите необходимое.

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Запаска

Пусть запасное колесо и не слишком часто нужно, но иногда неприятности случаются. Если запасное колесо полноразмерное проверте есть ли в нем соответствующее давление, если «докатка» - нет ли на резине повреждений. Также если машина имеет «запаску», следует проверить наличие домкрата и колесного ключа.

Некоторые модели не комплектуются запасным колесом, но имеют ремонтный набор – коробку, в которой есть компрессор и клей-герметик. Применять их следует согласно инструкции, часто присутствующей в том же кейсе. При этом следует проверить, есть ли такой ремнабор в отведенном для него месте, и второе – не истек ли срок годности клея. Если он просроченный – следует купить новый.

Обязательное страхование

За исключением некоторых льготных категорий граждан все автовладельцы должны иметь полис обязательного страхования ответственности владельцев наземных транспортных средств. Более простыми словами – «автогражданку».

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Стоимость этого договора зависит от объема двигателя автомобиля, города приписки владельца и набора опций в самом договоре (размер франшизы, дополнительное покрытие, возможность прямого урегулирования и т.п.). Годовой стандартный полис обойдется от около 1000 гривен для малолитражек, до 6000 грн для объемистых легковушек с мотором более 3 л. с припиской в столице.

Необязательное страхование

Теоретически, можно воспользоваться добровольным страхованием КАСКО, то есть автомобиля как имущественной единицы, в случае его угона, повреждения в ДТП или других подобных неурядиц. В отличие от предыдущего вида страхования («автогражданки»), предусматривающей выплату не вам, а только потерпевшей стороне, КАСКО должен защищать именно ваш кошелек.

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Однако на практике украинские страховщики не слишком охотно страхуют авто с пробегом, еще и часто выдвигают немало ограничений – по возрасту, по происхождению (авто из США – нет), да и тариф на это страхование может достигать нескольких процентов от оценочной стоимости авто, а выплаты часто осуществляют с существенным занижением цены с учетом амортизации по возрасту.

Поэтому, когда намерены застраховать автомобиль как имущество, внимательно изучите договор и условия возмещения, прежде чем оплатить такой полис.

Помощь в дороге

В Украине есть несколько сервисов, как оказывают круглосуточную дорожную помощь в случае поломки автомобиля (эвакуация и доставка на СТО), попадания в ДТП, повреждения шин и т.д. В качестве дополнительных услуг могут предлагаться аварийное открытие двери, запуск авто с разряженным аккумулятором, подвоз топлива и подобные.

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Цена дорожного ассистанса зависит от набора услуг, лимитов на их использование и, собственно, от предоставляющего их оператора. Годовой абонемент для одного частного легкового автомобиля в среднем стоит около 1500 гривен.

Первое техническое обслуживание

Надеемся, перед покупкой автомобиля вы провели углубленную диагностику его технического состояния и знаете, к чему следует готовиться перед визитом на СТО, где будете доводить свой автомобиль до надлежащего состояния, в случае необходимости.

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Прежде всего, следует устранить все недостатки, касающиеся систем, непосредственно отвечающих за безопасность – тормозов и рулевого механизма. Далее – привести в порядок ходовую часть, проверить состояние антифриза, разобраться с электрикой (аккумулятор, фары, фонари и т.п.) и закончить инспекцию системами комфорта (напр. диагностикой климат-контроля, заменой фильтра салонного воздуха) и развлечений (напр. обновить главный мультимедий устройство).

Относительно затрат они могут быть от нескольких сотен гривен за диагностику до нескольких десятков тысяч, если список деталей, требующих замены, достаточно длинный.

Шины и диски

На первый взгляд все колеса круглые и черные. Однако когда дело доходит до покупки шин – оказывается, что между ними есть немалая разница, особенно в цене. Поэтому стоит перед покупкой авто обратить внимание на состояние шин, их сезонное назначение и остаточную глубину протектора. Хорошо если дополнительный комплект резины достался вам вместе с автомобилем. Еще лучше – если вместе с дисками.

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Если же это не так, придется приобрести минимум еще один набор из четырех покрышек, в соответствии с недостающим сезоном – летних или зимних. Диапазон цен здесь чрезвычайно широк: от $25 на самые дешевые варианты с посадочным диаметром 13 дюймов, до нескольких сотен «условных» за одну фирменную шину для кроссоверов, электромобилей или с технологией вроде Run Flat. Плюс легкосплавные диски (от около $50…100 за один), если бюджет позволяет.

Малое ТО

Под сокращением "ТО" следует понимать техническое обслуживание. Малым обычно называют ТО, при котором происходит замена моторного масла и фильтра. Регулярность такой операции указана в документации к автомобилю и обычно составляет 10-15 тысяч километров пробега. Во многих автомобилях время замены подсказывает бортовой компьютер, который учитывает не только пробег, но и нагрузку на двигатель, отработанные им моточасы, количество холодных пусков и другие факторы.

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Если вы уверены в том, что предыдущий владелец выполнил эти операции к вам и известно при каком показателе одометра, тогда ожидайте наступления соответствующего пробега для выполнения следующего «малого ТО». Если же машина из категории «свежепригнанных» или «аукционных» или ничего неизвестно о последней замене масла – сделайте ее, чтобы двигатель не работал на неизвестной жидкости с исчерпанным ресурсом.

Также следует заменить воздушный, топливный и салонный фильтр, возможно и антифриз. Расход – около одной-двух сотен долларов, если у вас двигатель на 4-6 цилиндров.

Большое ТО

В зависимости от типа двигателя, производителя и установленного им регламента, на определенном пробеге наступает так называемое «большое ТО». Это касается замены ремней (или цепи) привода газораспределительного механизма (ГРМ) и некоторого вспомогательного навесного оборудования – натяжных роликов, водяной помпы и т.д. Это значительно более дорогая операция, чем предыдущее «малое ТО», и требует квалифицированного специалиста, чтобы не навредить мотору. Обойтись она может в несколько сот долларов для простых малообъемных двигателей, до тысячи-двух для многоцилиндровых условно-обычных, то есть не спортивных, содержание которых может стоить еще дороже.

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Подобно как и в предыдущей главе, если есть убедительные доказательства, что это «большое ТО» было проведено до вас, и еще не пришло время следующей процедуры, тогда продолжайте ездить. Если неизвестно, выполнялись ли такие работы – лучше сделать его самостоятельно, потому что обрыв ремней или цепи ГРМ приводит к серьезному повреждению двигателя, что влечет его капитальный ремонт или полную замену.

Для электромобилей тоже могут быть предусмотрены определенные требования по ТО – замена смазки в редукторе, охлаждающей жидкости для батареи или силовой установки.

ТО коробки передач

Механическая КПП обычно требует не слишком частой, но все же замены масла на свежее. Иногда производители указывают на «пожизненный ресурс» масла, однако лучше его все же менять хотя бы каждые 100 тысяч километров. Автоматические КПП тоже бывают из категории так называемых «необслуживаемых», однако и для них не будет лишним регулярная даже частичная замена масла и фильтра, если ее можно вынуть, не разбирая всю коробку.

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Если же в регламенте по обслуживанию прописана частота замены масла и фильтров – следует придерживаться предписаний производителя. Уверены, что это произошло – ждем следующего момента по пробегу. Неизвестно, обслуживалась ли КПП – проводим эту операцию, чтобы иметь уверенность в том, что машина не работает на грани возможностей и в конце концов не остановится где-то посреди дороги.

Расходы на обслуживание большинства массовых гидравлических АКПП составляют $100-200 за расходные материалы и работу. Больше ($400-1000), если приходит время замены комплекта сцеплений для «роботизированных» коробок типа DSG.

Косметическое состояние

Если автомобиль не устраивает косметическим состоянием – возможно, придется выполнить химчистку салона (детейлинг), отполировать кузов, чтобы убрать мелкие царапины и придать блеск. Ателье (или частных специалистов), предоставляющих такие услуги, немало, и каждое заведение предлагает свой набор услуг и тарифов. Также, само собой, стоимость зависит от размера и класса автомобиля.

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В общем, базовое профессиональное наведение порядка в салоне обходится от $50 до около $150. Приблизительно столько же придется потратить на косметическую полировку кузова, и еще столько же (и даже чуть больше), за дополнительное покрытие, так называемым «твердым воском» или практичным композитом на основе керамики.

Стоянка или гараж

Ноль затрат на этот пункт следует закладывать, если у вас частный дом, собственный гараж или достаточно места под многоэтажкой, двор которой закрыт и туда не проникают нежелательные особи.

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Если же такого нет – стоит позаботиться о месте безопасного хранения автомобиля, которое ко всему еще было бы под наблюдением. Лучше, конечно, капитальный гараж или подземный паркинг, ведь зимой вам не придется каждое утро «размораживать» машину – долго прогревать двигатель, чистить снег и лед из окон, прежде чем на ней выехать.

Дополнительные опции

Каждый автомобиль можно доукомплектовать от ароматизатора воздуха, резиновых ковриков в салон и багажник до сложных аудио-видео систем или охранных комплексов со спутниковой связью и передачей данных об авто в реальном времени.

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Понятно, что аксессуары или дополнительное оборудование – вопросы вкуса, потребностей и возможностей каждого отдельно взятого автомобилиста. Соответственно и размер затрат здесь зависит только от собственных пожеланий.

Топливо

И, наконец, последняя глава – о горючем. Что следует знать о нем, когда вы купили автомобиль? Во-первых, заправляйте его подходящим типом – бензином или дизтоплем. Бензин нужно покупать той марки, которая указана в инструкции (или на дверце до заправочного отверстия бензобака).

Для американских автомобилей следует переводить то, что указано на их табличках примерно так: Regular/Plus (RON92, 95, MON83, 85, AKI87, 89, 90) – А95. Premuim/Supreme (RON98, MON88, AKI91, 92, 93) – А-98/100.

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Превышать октановое число не стоит, например, покупая А-100 вместо приписанного инструкцией А-95, денег будет потрачено больше, а двигатель, настроенный под свое топливо, не будет развивать больше мощности и не потреблять меньше бензина.

Дизель следует заправлять по сезону, особенно зимой, когда нужны «зимние» сорта, устойчивые к низким температурам. Поэтому не стоит перед похолоданием запасаться до полного дизелем, чтобы летняя соляра не загустела в топливной системе при первых морозах.

Со временем у вас появится «любимая» АЗС (или сеть таких), вы сможете оформить там себе клиентскую карту и получать определенные бонусы – скидки, дополнительные литры или акционные хот-доги. Как-никак, это все же тоже способ немного сэкономить.

Выводы

Если автомобиль вы уже купили – тогда просто распланируйте график работ и затрат на них, чтобы довести свой автомобиль до состояния «сел-завел-поехал». Если же еще не купили, не стоит пугаться только что описанных пунктов. Ведь беспокоиться о своей машине гораздо приятнее (пусть это стоит денег), чем ездить на общественном транспорте, подчиняясь его графикам, остановкам во время воздушных тревог и принимая как должное “комфорт” маршруток.