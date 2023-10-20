Обязан ли водитель предъявить инспектору на месте остановки огнетушитель и какой штраф предусмотрен за отсутствие огнетушителя.

Иногда особо придирчивые полицейские хотят проверять наличие огнетушителей в автомобилях и даже налагать штрафы. Поэтому для каждого водителя важно знать все нюансы по данному вопросу.

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Для чего огнетушитель в легковом авто

Огнетушитель в легковом автомобиле предназначен для того, чтобы потушить начальный огонь, который может возникнуть в автомобиле в результате несчастных случаев. Вследствие короткого замыкания, перегрева или других огневых опасностей. Огнетушитель является одним из важных средств пожарной безопасности, способных защитить жизнь и автомобиль.

Чем предусмотрена обязанность иметь в автомобиле огнетушитель

Согласно п.2.3 ПДД, для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства.

В соответствии с п.31.4.7.е. ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств при несоответствии таким требованиям, а именно, отсутствует работоспособный огнетушитель на легковом автомобиле.

Огнетушитель должен находиться в закрепленном состоянии в определенных предприятием-производителем местах. В случае, когда конструкцией транспортного средства указанные места не предусмотрены, огнетушитель должен располагаться в легкодоступных местах.

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Тип и количество огнетушителей должны соответствовать установленным нормам. Огнетушители, которыми обеспечиваются транспортные средства, должны быть сертифицированы в Украине в соответствии с требованиями законодательства.

Следовательно, согласно закона, огнетушитель в автомобиле должен быть. Без огнетушителя водитель не имеет права совершать движение.

Обязан ли водитель предъявить инспектору огнетушитель

В соответствии с п. 2.4.б ПДД по требованию полицейского водитель должен остановиться с соблюдением требований настоящих Правил, а также дать возможность проверить комплектность транспортного средства.

То есть в законе не прописано, что водитель лично должен предъявлять огнетушитель. Также закон не обязывает водителя отвечать на вопрос есть ли в автомобиле огнетушитель.

Водитель должен предоставить возможность инспектору самому проверить наличие в автомобиле огнетушителя. При этом водитель по собственному желанию может подсказать, в каком месте инспектор может найти огнетушитель. А может, и не давать таких подсказок.

Что будет, если водитель сообщит инспектору, что огнетушителя нет

Как уже отмечалось, закон не обязывает водителя отвечать на вопрос есть ли в автомобиле огнетушитель. Но и не запрещает водителю общаться с инспектором и отвечать на его вопросы.

Если же на вопрос инспектора водитель по собственному желанию ответит, что огнетушителя нет, то таким образом он лично подтвердит факт отсутствия в автомобиле огнетушителя. Такой ответ станет основанием для вынесения в отношении водителя постановления о привлечении к административной ответственности.

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Какая ответственность за отсутствие огнетушителя в легковом автомобиле

Обычно полиция налагает штраф за отсутствие огнетушителя согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП. Эта норма предусматривает ответственность за управление водителем транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация запрещается, в виде штрафа в размере 340 грн.

В то же время часть 1 статьи 121 КУоАП определяет ответственность при управлении транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается.

Однако отсутствие огнетушителя не является технической неисправностью. И, соответственно, нет оснований для применения ч.1 ст.121 КУоАП. Такие действия могут предусматривать только наложение предупреждения согласно статье 125 КУоАП, как в случае других нарушений ПДД.

В то же время никто не застрахован от некомпетентности судей, которые в единичных случаях могут признать штраф по ч.1 ст.121 КУоАП за отсутствие огнетушителя правомерным. Например, постановление суда от 31.07.2023 по делу №464/4433/23.

Выводы

Огнетушитель должен быть в автомобиле. Отсутствие огнетушителя – это нарушение требований ПДД относительно комплектности автомобиля. Водитель лично не обязан предъявлять огнетушитель инспектору на месте остановки. Также закон не обязывает водителя отвечать на вопрос есть ли в автомобиле огнетушитель. Самостоятельное заявление водителя об отсутствии огнетушителя является основанием для наложения административного взыскания. За отсутствие огнетушителя предусмотрено предупреждение, оформляемое путем вынесения постановления о наложении административного взыскания.

Кроме требований закона о наличии огнетушителя важно знать, как им пользоваться. Инструкции по использованию обычно напечатаны на самом огнетушителе. И их нужно соблюдать. Также следует регулярно проверять срок годности огнетушителя и его состояние, чтобы убедиться, что он всегда готов к использованию в случае необходимости.