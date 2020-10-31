Огнетушитель – один из тех предметов, которые могут никогда не понадобиться. Но если уж понадобится, то он должен отработать свое по полной программе. Поэтому многие из автомобилистов пытаются приобрести огнетушитель не для проформы, а надежный и эффективный. Как выбирать?

Есть несколько критериев, по которым надо выбирать огнетушитель для автомобиля. Советуем принимать во внимание прежде всего те, которые касаются эффективности, оставив за скобками декоративные качества, соображения веса, габаритов и тому подобное.

Согласно Правилам, огнетушитель нельзя держать в труднодоступном месте. К таким относят и багажник, так что лучше всего зафиксировать прибор в салоне

Наверное, многим из нас довелось видеть автомобиль, который горит (или сгорел) на обочине – и очень часто вокруг него на земле разбросаны огнетушители, которые оказались непригодными. То, что машину посреди этой красной россыпи удалось спасти, скорее всего не чудо, а свидетельство факта, что кто-то из окружающих все-таки вовремя дал погорельцу один-единственный исправный огнетушитель. Вспоминайте эту картину, когда соберетесь покупать огнетушитель в автомобиль.

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Емкость

Для легкового авто огнетушитель должен быть емкостью не менее 2 литров, для грузового – не менее 5 л. Из практики тушения пожаров на борту легковых машин также получается, что 2,0-литрового заряда обычно хватает для тушения типичного возгорания. Конечно, если начать действовать своевременно.

Тип заряда

В автомобилях сегодня используют огнетушители трех типов: порошковые, углекислотные, воздушно-эмульсионные. Каждому из них свойственны характерные качества, влияющие на способность гасить определенный вид возгорания.

Порошковые огнетушители работают следующим образом. Порошок с помощью газа высокого давления, подаваемого из баллона, покрывает слоем место возгорания и перекрывает доступ воздуха к нему. Порошковые огнетушители считаются универсальными, они (в зависимости от типа порошка) могут хорошо тушить твердые материалы, металлы, жидкости, газы, проводку. Серьезный минус этого типа – порошок внутри баллона может слежаться, поэтому процент отказов довольно высок.

У порошкового огнетушителя приемлемая цена и широкий перечень типов возгорания, с которыми он способен справиться. Но также у него большой процент отказов

Рекомендуется раз в полгода встряхивать порошковый огнетушитель, а каждые два года его надо перезаряжать. Еще один недостаток – в агрессивности порошка, который при тушении проникает во все щели в салоне, при том что его нужно отовсюду вычищать, чтобы он не провоцировал коррозии кузова и электроники. Типичный 2,0-литровый порошковый огнетушитель дает струю порошка в течение 5 – 10 секунд.

Углекислотные огнетушители облаком газа перекрывают доступ кислорода к огню и таким образом душат его. Этот тип огнетушителей эффективно гасит меньше видов горючих материалов – не может справиться с горением газообразных материалов, древесины, пластика и ткани. Однако их считают “профи” при тушении электрооборудования, горючих жидкостей (топлива, масла).

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Собственно, именно эти типы пожаров чаще всего случаются в автомобиле. А на тех материалах, на которых углекислота “не специализируется”, такой огнетушитель только сбивает пламя, а тушить их придется, например, водой или землей с обочины. Углекислотные огнетушители перезаряжают раз в пять лет, работает баллон с 2,0-килограммовым зарядом дольше порошкового – 10 – 20 секунд.

Углекислотный огнетушитель отличается тяжелым металлическим корпусом и часто имеет раструб для направления струи действующего вещества

Воздушно-эмульсионные – это новый тип огнетушителей (на русском маркируются как ОВЭ), которые действуют на огонь комплексно: вытесняют из зоны горения кислород, охлаждают поверхность и покрывают ее высокоадгезивной пленкой, которая мешает повторному возгоранию. Огнетушители типа ОВЭ уверенно гасят твердые материалы и горючие жидкости, а также электрооборудование. Вода с примесями, которой заправлены ОВЭ, никак не вредит автомобилю. В течение 10 – 20 лет воздушно-эмульсионный огнетушитель не нуждается в обслуживании. Серьезный недостаток – высокая цена огнетушителей воздушно-эмульсионного типа.

Качество

Есть определенная категория огнетушителей, которые стоят заметно дешевле других аналогичных – аэрозольные. Они компактные и симпатичные, но эффективны только на малых очагах. Имейте в виду, что скорее всего, это изделие не для тушения огня, а для предъявления полицейскому во время проверки комплектности машины.

Аэрозольные огнетушители удобны и компактны, но в авто не бывает таких пожаров, которые они могли бы потушить

Рекомендация Авто24

Не пожалейте денег на качественный огнетушитель, так как проверить работоспособность такого изделия нельзя иначе, чем в деле. То есть при дешевом огнетушителе вы не сможете быть уверенными в том, что на случай пожара у вас есть надежный помощник.

И еще одно соображение. Когда уже вы приобрели качественный огнетушитель, не забывайте поддерживать его в рабочем состоянии, следите за сроком годности и перезарядки.

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