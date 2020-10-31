Вогнегасник – один з тих предметів, які можуть ніколи не знадобитись. Але якщо вже знадобиться, то він має відпрацювати своє по повній програмі. Тому багато хто з автомобілістів намагається придбати вогнегасник не для проформи, а надійний і ефективний. Як вибирати?

Є кілька критеріїв, за якими треба обирати вогнегасник для автомобіля. Радимо брати до уваги перш за все ті, які стосуються ефективності, залишивши поза дужками декоративні якості, міркування ваги, габаритів та подібне.

Згідно Правил, вогнегасник не можна тримати у важкодоступному місці. До таких відносять і багажник, отже краще за все зафіксувати прилад у салоні

Певно, багатьом з нас довелося бачити автомобіль, що горить (або згорів) на узбіччі – і дуже часто навколо нього на землі розкидані вогнегасники, що виявилися непридатними. Те, що машину посеред цього хаосу вдалося врятувати, швидше за все не диво, а свідчення факту, що хтось з оточуючих все-таки дав погорільцеві хоча би один справний вогнегасник. Пам’ятайте цю картину, коли будете купувати вогнегасник в автомобіль.

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Ємність

Для легкового авто вогнегасник має бути ємністю не менше 2 літрів, для вантажного – не менше 5 л. З практики гасіння пожеж на борту легкових машин також виходить, що 2,0-літрового заряду зазвичай вистачає для гасіння типового возгоряння.

Тип заряду

В автомобілях сьогодні використовують вогнегасники трьох типів: порошкові, вуглекислотні, повітряно-емульсійні. Кожному з них властиві характерні якості, що впливають на спроможність гасити певний вид возгоряння.

Порошкові вогнегасники працюють таким чином. Порошок, що за допомогою газу високого тиску подається з балону, вкриває місце загоряння і перекриває доступ повітря до нього. Порошкові вогнегасники вважаються універсальними, вони (в залежності від типу порошку) можуть добре гасити тверді матеріали, метали, рідини, гази, проводку. Серйозний мінус цього типу – порошок всередині може злежатися, тому відсоток відмов доволі високий.

Порошковий вогнегасник має прийнятну ціну і широкий перелік типів вогню, з яким здатен впоратися. Але також він має великий відсоток відмов

Рекомендується раз у півроку струшувати порошковий вогнегасник, а кожні два роки його треба перезаряджати. Ще один недолік – в агресивності порошку, який при гасінні проникає в усі щілини в салоні, при тому що його треба звідусіль вичищати, аби він не провокував корозію кузова і електроніки. Типовий 2,0-літровий порошковий вогнегасник дає струмінь порошку протягом 5 – 10 секунд.



Вуглекислотні вогнегасники хмарою газу перекривають доступ кисню до вогню і таким чином душать його. Цей тип вогнегасників ефективно гасить менше видів займистих матеріалів – не може впоратися з горінням газоподібних матеріалів, деревини, пластику та тканини. Проте їх вважають “профі” при гасінні електрообладнання, горючих рідин (пального, олив).

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Власне, саме ці типи пожеж найчастіше трапляються в автомобілі. А з тих матеріалів, на яких вуглекислота “не спеціалізується”, такий вогнегасник лише збиває полум’я, а гасити їх остаточно доведеться, наприклад, водою чи землею з узбіччя. Перезаряджають вуглекислотні вогнегасники раз у п’ять років, працює балон із 2,0-кілограмовим зарядом довше порошкового – 10 – 20 секунд.

Вуглекислотний вогнегасник відрізняється важким металевим корпусом, і часто має раструб для спрямування струменю діючої речовини

Повітряно-емульсійні – це новий тип вогнегасників (російською ОВЭ), які діють на вогонь комплексно: витискують із зони горіння кисень, охолоджують поверхню та вкривають її високоадгезивною плівкою, яка заважає повторному загорянню. Вогнегасники типу ОВЭ впевнено гасять тверді матеріали і горючі рідини, а також електрообладнання. Вода з домішками, якою заправлені ОВЭ, ніяк не шкодить автомобілю. Протягом 10 – 20 років повітряно-емульсійний вогнегасник не потребує обслуговування. Серйозний недолік – висока ціна вогнегасників повітряно-емульсійного типу.

Якість

Є певна категорія вогнегасників, які коштують помітно дешевше інших аналогічних. Це аерозольні балончики, симпатичні і компактні, але малоефективні. Майте на увазі, що швидше за все, це виріб не для гасіння вогню, а для пред’явлення поліцейському під час перевірки комплектності машини.

Аєрозольні вогнегасники зручні і компактні, але в авто не буває таких дрібних пожеж, які вони можуть загасити

Рекомендація Авто24

Не пошкодуйте грошей на якісний вогнегасник, адже перевірити працездатність такого виробу не можна інакше, ніж у ділі. Тобто при дешевому вогнегасникові ви не зможете бути впевненими у тому, що на випадок пожежі у вас є надійний помічник.

І ще одне міркування. Коли вже ви придбали якісний вогнегасник, не забувайте підтримувати його в робочому стані, слідкуйте за терміном придатності та перезарядження.

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