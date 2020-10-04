На те вона машина, а не велосипед: сідаючи за кермо, ви берете на себе певні зобов’язання. В тому числі і стосовно того, що повинно бути у вас в кишені і на борту. Чи насправді ви готові до зустрічі із прискіпливим поліцейським на дорозі?

Природньо, що коли автомобіль став більш-менш поширеним явищем, держава не могла залишитися осторонь. І відразу спробувала поставити автомобільну справу під контроль – почала реєструвати авто і видавати номерні знаки. За 120 років, що минули відтоді, пакет документів, які повинен возити із собою водій, зріс від одного свідоцтва про реєстрацію до цілого переліку паперів.

У 2020 році в Україні мають бути такі документи:

Посвідчення водія з відповідною відритою категорією;

Документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу, яким керує водій, та причепу, якщо такий є в наявності під час перевірки;

Поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності.

Всі ці документи також доступні у смартфоні, а саме у додатку “Дія”, який можна скачати як для IOS, так і для Android. Документи в сматфоні мають ту ж легінтименість, що й паперові.

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Вищеназваний перелік, приведений у п. 2.1 ПДР та ст. 16 Закону “Про дорожній рух”, ми прокоментуємо нижче, а раніше додамо, до у багатьох випадках добірка паперів може бути ширшою.

Документ, що підтверджує інвалідність. Знадобиться для водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять пасажира з інвалідністю – на випадок, коли доведеться паркуватись на місцях для інвалідів або відступати від виконування вимог деяких знаків та табличок (згідно з п.2.8 ПДР);

Водій, що виконує вантажні або пасажирські перевезення, повинен мати талон техогляду на транспортний засіб, а також документи на вантаж, перелік яких розкрито у ст. 48 Закону “Про автомобільний транспорт”;

Талон про проходження обов’язкового техогляду треба мати також водіям легкових автомобілів, які використовуються з метою отримання прибутку (ст. 35 Закону “Про дорожній рух”)

Маршрутний лист і графік руху – для водіїв транспортних засобів, які здійснюють рух певним маршрутом;

Дозвіл на володіння та носіння зброї – якщо така перевозиться кимось в автомобілі

Дозвіл на використання спецсигналів (кольорові маячки або сирена), якщо такими обладнано автомобіль.

Документ щодо приналежності водія до пільгової категорії, яка звільняє від необхідності мати страховий поліс “автоцивілки” – якщо водій такою пільгою користується (ст. 13 Закону “Про обов’язкове страхування”).

Електронний страховий поліс – дуже зручна річ, він спрощує процедуру оформлення і позбавляє необхідності возити із собою паперовий аркуш

Нарешті зазначимо, що у редакції Правил дорожнього руху України від 2020 року страховий поліс може бути як на паперовому, так і на електронному носії – тобто у вигляді картинки на екрані смартфону. Поліцейський під час перевірки зможе сам перевірити його правильність в базі Моторного (транспортного) страхового бюро України.

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Що має бути крім документів

Згідно з українськими ПДР (пункт 31.4.7-е ), в автомобілі (крім вантажівок макс. масою 3,5 т) також мають бути кілька обов’язкових предметів:

Медична аптечка з нанесеним на неї маркуванням щодо типу транспортного засобу, для якого її призначено;

Знак аварійної зупинки або мигаючий ліхтар;

Вогнегасник.

Зазначимо, що знак аварійної зупинки має відповідати певним стандартам – щодо розмірів та світловідбивних властивостей. Так само і ліхтар повинен мати визначену ДСТУ яскравість та частоту мигання. Щодо вогнегасника – в ПДР не вказано його об’єм, але в інших законодавчих документах йдеться про 2 літри для легкового авто і 5 л – для вантажівки.

Дуже добре для комфорту і безпеки, якщо всі обов’язкові речі будуть зібрані в один симпатичний чохол

Між тим, правила обумовлюють місце розташування в машині аптечки та вогнегасника: у відведених автовиробником місцях, а коли таких немає – в “легкодоступних місцях”. Сенс у цих інструкціях є, адже у випадку ДТП незакріплені предмети (особливо такі важкі, як вогнегасник) хаотично переміщуються автомобілем, і не тільки губляться, а й можуть завдати додаткових травм пасажирам. Та й у повсякденному користуванні приємніше, коли всі речі зафіксовані і перебувають на своїх місцях.

Рекомендація Авто24

Найнеприємніше в обов’язковому наборі документів не те, що їх потрібно мати, а те, що в людей є властивість забувати взяти їх з дому. А штрафи за їхню відсутність – із собою, а не взагалі! – чомусь неадекватно високі. Тож продумайте схему, за якою ймовірність забути документи буде мінімальною: тримайте їх у гаманці, в потаємному місці в автомобілі тощо. Смартфон, який завжди з собою, виручить, якщо у вашій машині не повинні бути додаткові доменти. А щодо комплекту знак-аптечка-вогнегасник не має бути жодних сумнівів: цей набір може стати в нагоді не тому, хто змушує нас його возити, а саме вам.

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