На щастя, сучасні автомобілі не вимагають від власника ані особливих знань, ані запчастин з інструментами у багажнику. Але для більшої комфортності поїздок варто мати на борту певне начиння.

Врешті решт, дорога залишається дорогою навіть якщо ви мандруєте на суперсучасному авто преміального класу, і для виходу із нештатних ситуацій екіпажу може знадобитися додатковий “інвентар”. Авто24 пропонує свій варіант доукомплектації машини.

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Зарядка смартофона

Автомобіль для багатьох став майже другою домівкою, тому тут має бути можливість підзарядити смартфон. Як мінімум, у вас має бути дріт для підключення телефону до порту USB, які є у вашій машині або у магнітолі.

Додатковий аргумент у тому, що на заміських шляхах часто буває непевне стільникове покриття, а за таких умов смартфон "сідає" передчасно.

Ліхтарик

Ліхтарик, наприклад, допоможе знайти щось під сидінням або під машиною. Головна вимога до нього – готовність світити в будь-яку хвилину, навіть після тривалої бездіяльності. Тому це має бути ліхтар або із дорогими батарейками всередині, або із власним генератором з механічним приводом (колись такі називалися “жучком”).

Ідеальний варіант – коли плафон підсвітки багажника одночасно є зйомним лихтариком, що постійно підзаряджається від бортової мережі.

Лопатка

Навіть якщо ви ніколи не виїжджаєте на пікніки, невелика лопатка може знадобитися вам узимку при застряванні у снігу. У продажу є чимало складних лопаток у гарних чохлах, але на крайній випадок згодиться стандартна армійська саперна лопатка.

Складаний ніж

Поділити останній шматочок сала, відрізати мотузку, зрізати жорстку гилку на лісовій дорозі або зачистити електричний дріт – всі ці питання допоможе вирішити складаний ніж. Він має бути міцним, але не надто довгим, аби не привертав зайвої уваги правоохоронців.

Темні окуляри

Можливо, ви не шануєте сонцезахисні окуляри, але за кермом – інша справа. Бувають ситуації, коли низьке сонце так сліпить очі. Що не допомагає навіть опущений захисний екран. Їхати всліпу не можна, а темні окуляри значно знижують засліплюючу дію сонця.

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Міцні рукавички

Вони захистять не лише руки та дорогий манікюр зокрема, а й оздоблення салону від забруднень. Адже буває, що вам доводиться вовтузитися із чимось не дуже чистим біля машини, а потім сідати в салон і братися брудними руками за кермо та інші органи керування.

Плед

Не найбільш обов’язкова річ, але часом дуже корисна. Адже іноді в машині доводиться, наприклад, спати, в тому числі і пасажирові під час руху, а роздільний клімат-контроль доступний поки що не всім. З іншого боку, часом трапляється перевозити в салоні щось не зовсім чисте, і тут можна буде пожертвувати пледом – випрати його дешевше, аніж робити хімчистку салону.

Що зобов’язують мати в авто правила дорожнього руху:

Знак аварійної зупинки

Не будемо говорити про те, що цей знак може знадобитися при аварії, але ж трапляється часом і колесо поміняти. Вибирайте знак, який міцно і впевнено стоїть на дорозі – з нашого досвіду, надто легкий аварійний трикутний часто здуває потоком повітря від попутних вантажівок.

Аптечка

Цей предмет не має потреби коментувати, хоча б тому, що його наявність на борту вимагають ПДР. Якщо вже будете купувати її зараз, звіртеся із офіційними вимогами – на той випадок, що влада таки поверне обов’язковий техогляд.

Вогнегасник

Автомобіль може загорітися (якщо не ваш, то сусідній), а значить, у вас на борту має бути засіб для гасіння вогню. Купуйте краще такий, що підлягає повторному заряджанню, і не намагайтеся зекономити на розмірах.

Буксирний трос

Навіть найнадійнішому автомобілю одного разу може знадобитися буксир, скажімо, щоб вибратися з багнюки, сугробу або просто із бруствера на узбіччі. Не менше половини тросів у продажу не придатні для використання, тож будьте уважні, не вірте на слово написам типу 3 т, 5 т. І коли вже ви готові витратити гроші на міцний трос, нехай він буде максимально довгим – 6 метрів. Оскільки більша довжина зіграє позитивну роль у зимових умовах, тай а просто їхати на довгій “краватці” зручніше. Нагадаємо, що обов’язкова умова згідно українських ПДВ – наявність прапорців на тросі.

Рекомендація Авто24

Набір бажаних для комплектації автомобіля предметів, крім користі, може завдавати водієві клопотів – банально плутаючись під руками, а то й під ногами. Аби дрібні речі не заважали, вивалюючись з-під сидіння та “літаючи” по багажнику, використовуйте той чи інший органайзер. Якщо в багажнику немає бокових ніш та підпілля, заведіть для речей якусь сумку. Це може бути як списаний шкільний портфель вашої дитини, так і спеціальний кофр з “липучкою” на дні, що продається в автомагазинах.

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