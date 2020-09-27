К счастью, современные автомобили не требуют от владельца ни особых знаний, ни запчастей с инструментами в багажнике. Но для большей комфортности поездок стоит иметь на борту небольшой дополнительный комплект.

В конце концов, дорога остается дорогой, даже если вы путешествуете на суперсовременном авто премиального класса, и для выхода из нештатных ситуаций экипажу может потребоваться дополнительный “инвентарь”. Авто24 предлагает свой вариант доукомплектации машины.

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Зарядка смартофона

Автомобиль для многих стал почти вторым домом, поэтому здесь должна быть возможность подзарядить смартфон. Как минимум, у вас должен быть кабель для подключения телефона к порту USB, которые есть в вашей машине или в магнитоле.

Дополнительный аргумент в том, что на загородных дорогах часто бывает неустойчивое сотовое покрытие, а при таких условиях смартфон "садится" преждевременно.

Фонарик

Фонарик, например, поможет найти что-то под сиденьем или под машиной. Главное требование к нему – готовность светить в любую минуту, даже после длительного бездействия. Поэтому это должен быть фонарь либо с дорогими батарейками внутри, либо с собственным генератором с механическим приводом (когда-то такие назывались “жучком”).

Идеальный вариант предлагает Skoda на некоторых моделях, когда плафон подсветки багажника одновременно является съемным фонариком, который постоянно подзаряжается от бортовой сети.

Лопатка

Даже если вы никогда не выезжаете на пикники, небольшая лопатка может понадобиться вам зимой при застревании в снегу. В продаже имеется немало складных лопаток в красивых чехлах, но на крайний случай сгодится стандартная армейская саперная лопатка.

Складаной нож

Поделить последний кусочек сала, отрезать веревку, срезать жесткую ветку на лесной дороге или зачистить электрический провод – все эти вопросы поможет решить перочинный нож. Он должен быть крепким, но не слишком длинным, чтобы не привлекал лишнего внимания правоохранителей.

Темные очки

Возможно, вы не уважаете солнцезащитные очки, но за рулем – другое дело. Бывают ситуации, когда низкое солнце так слепит глаза, что не помогает даже опущенный защитный экран. Ехать вслепую нельзя, а темные очки значительно снижают ослепляющее действие солнца.

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Крепкие перчатки

Они защитят не только руки и дорогой маникюр в частности, но и отделку салона от загрязнений. Ведь бывает, что вам приходится возиться с чем-то не очень чистым возле машины, а потом садиться в салон и браться грязными руками за руль и другие органы управления.

Плед

Не самая обязательная вещь, но порой очень полезная. Ведь иногда в машине приходится, например, спать, в том числе и пассажиру во время движения, а раздельный климат-контроль доступен пока не всем. С другой стороны, порой случается перевозить в салоне что-то не совсем чистое, и здесь можно будет пожертвовать пледом в качестве подстилки – постирать его дешевле, чем делать химчистку салона.

Что обязывают иметь в машине правила дорожного движения:

Знак аварийной остановки

Не будем говорить о том, что этот знак может понадобиться при аварии, но ведь случается порой и колесо поменять. Выбирайте знак, который прочно и уверенно стоит на дороге – по нашему опыту, чересчур легкий аварийный треугольный часто сдувает потоком воздуха от попутных грузовиков.

Аптечка

Этот предмет не нуждается в комментариях, хотя бы потому, что его наличие на борту требуют ПДД. Если уж будете покупать ее сейчас, сверьтесь с официальными требованиями – на тот случай, что власти таки вернут обязательный техосмотр.

Огнетушитель

Автомобиль может загореться (если не ваш, то соседний), а значит, у вас на борту должно быть средство для тушения огня. Покупайте лучше такой, который подлежит повторному заряжанию, и не пытайтесь сэкономить на размерах.

Буксирный трос

Даже самому надежному автомобилю однажды может понадобиться буксир, скажем, чтобы выбраться из грязи, сугроба или просто из бруствера на обочине. Не менее половины тросов в продаже не пригодны для использования, поэтому будьте внимательны, не верьте на слово надписям типа 3 т, 5 т. И коли уж вы готовы потратить деньги на прочный трос, пусть он будет максимально длинным – 6 метров. Поскольку большая длина сыграет положительную роль в зимних условиях, да и просто ехать на длинном “галстуке” удобнее. Напомним, что обязательное условие, согласно украинских НДС – наличие флажков на тросе.

Рекомендация Авто24

Набор желаемых для комплектации автомобиля предметов, кроме пользы, может приносить водителю хлопоты – банально путаясь под руками, а то и под ногами. Чтобы мелкие вещи не мешали, вываливаясь из-под сиденья и “летая” по багажнику, используйте тот или иной органайзер. Если в багажнике нет боковых ниш и подполья, заведите для вещей какую-нибудь сумку. Это может быть как списанный школьный портфель вашего ребенка, так и специальный кофр с “липучкой” на дне, что продается в автомагазинах.

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