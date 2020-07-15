Очень не хочется, чтобы во время отпуска автомобиль отказал в пути – при том, что вероятность такой неприятности растет почему-то именно в дальних путешествиях. Можно ли застраховаться от ремонта машины во время отпуска?

На 100% нельзя застраховаться от проблем даже у нового авто – поверьте нашему многолетнему опыту тест-драйвов и путешествий. Но значительно снизить вероятность отказа в ближайший период можно. И никакого секрета здесь нет – надо только уделить машине немного времени. В том числе и собственного, ведь некоторые контрольные операции вполне реально сделать своими руками.

Если машина не новая, проверка основных систем перед дальней дорогой должна стать правилом

Почему машина ломается в отпуске

Никакой мистики и закона подлости здесь нет: то, что автомобиль часто отказывает именно в летних поездках на дальнее расстояние, имеет свое объяснение.

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Большой суточный пробег. Направляясь в отпуск, вы можете за день преодолеть целую 1000 км, а это скорее всего, ваша недельная, а то и месячная норма. Вот вам и увеличившаяся в несколько раз вероятность поломки.

Длительное движение с большой скоростью. Нельзя сказать, что это худший режим движения для авто, но точно режим специфический, в котором большинство машин на украинской территории ездит только время от времени. Вот и вылезают наружу те проблемы, о которых во время повседневного темпа мы и понятия не имеем.

Большая нагрузка. Как правило, в отпуск машина едет с полным багажником, полным баком и полным салоном. А это значит, что машина (в первую очередь подвеска и трансмиссия) испытывает дополнительную нагрузку. Само по себе это явление не является решающим фактором, но в сочетании с другими причинами снижает надежность машины.

Незнакомые дороги. К сожалению, не на каждый курорт в Украине можно попасть по ровному асфальту, а на незнакомой дороге "поймать яму" ничего не стоит даже внимательному водителю. Поэтому подвеска и трансмиссия очень часто испытывает дополнительные нагрузки.

Незнакомые АЗС. Заправка автомобиля на незнакомой АЗС грозит проблемами с двигателем, причем в некоторых случаях – не отложенными во времени, а немедленными. Например, от плохого бензина могут выйти из строя свечи зажигания или забиться фильтр, и машина станет недвижимой.

Обычно автомобиль, который везет семью в отпуск, отправляется в путь с макимальный нагрузкой. Поэтому подвеску накануне надо проверить

Что проверить в машине перед дальней дорогой

К сожалению, даже зная о всех вышеперечисленных негативных факторах, их нельзя исключить полностью. Но можно противодействовать им с другой – подготовив соответствующим образом автомобиль.

Герметичность всех систем , где есть жидкости. Проверьте стыки шлангов, патрубки, радиаторы. Все подтеки следует устранить, желательно заменить старые резиновые и пластиковые детали.

То, что изнашивается : тормозные колодки, шины, шарниры подвески. Все, что имеет признаки износа, надо отрегулировать или заменить. Обратите внимание также на мелочи, которые хоть и не “парализуют” машину, но не позволят нормально ею пользоваться: сточночный тормоз, кондиционер, механику люка на крыше, дверные замки и тому подобное.

Электрика: свечные провода, состояние разъемов под капотом, охранная система (почему-то ней всегда забывают). Если давно не меняли лампы в фарах, сделайте это: и вероятность, что лампы перегорят, снизится, и свет станет ярче.

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Уровень жидкостей: антифриз, масло в двигателе, трансмиссии и в бачке усилителя руля. Если тот или иной уровень приходится восстанавливать слишком часто, ищите причину и устраняйте ее – иначе придется делать это где-то в пути.

Антифриз коварен: заметить протечку удается не всегда, потому что он высыхает. Но если его часто приходится доливать – то это тревожный сигнал

Топливную систему желательно проверить на предмет чистоты форсунок (инжекторов) и фильтровальных сеток. На СТО это проверяется через анализ работы двигателя диагностическим сканером.

Фильтры : топливной системы и салонного воздуха в первую очередь. Если ресурс фильтров до плановой замены перед выездом остался небольшой, они могут забиться досрочно – например, через контрафактное топливо на неизвестной АЗС (топливный) или через пыльную дорогу или пыльную обочину, по которой вы будете объезжать место ремонта дороги (салонный фильтр).

Шины должны быть не лысыми, это ясно. Но надо проконтролировать еще давление и состояние боковин – нет ли на них порезов или выпуклостей. На раскаленной летней дороге и с полной нагрузкой машины любая "грыжа" или порез может стать причиной разрушения шины.

Отправляться в дальний путь с таким повреждением шины нельзя: ее каркас разорван и деформация может прогрессировать

Рекомендация Авто24

Не делайте всего, о чем идет речь, непосредственно перед выездом. Есть у инженеров такое понятие – кривая надежности, это индекс вероятности поломки определенной системы. И этот показатель всегда "хромает" на новом агрегате, а также на том, который только что вышел из ремонта. Почему так? Слишком уж велика опасность того, что или замененная деталь окажется бракованной, или механик при замене что-то сделал неправильно. Поэтому займитесь машиной примерно за неделю до старта, чтобы вы успели поездить на ней и "обкатать" все новые детали и вмешательства в целом.

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