Очень не хочется, чтобы во время отпуска автомобиль отказал в пути – при том, что вероятность такой неприятности растет почему-то именно в дальних путешествиях. Можно ли застраховаться от ремонта машины во время отпуска?
На 100% нельзя застраховаться от проблем даже у нового авто – поверьте нашему многолетнему опыту тест-драйвов и путешествий. Но значительно снизить вероятность отказа в ближайший период можно. И никакого секрета здесь нет – надо только уделить машине немного времени. В том числе и собственного, ведь некоторые контрольные операции вполне реально сделать своими руками.
Если машина не новая, проверка основных систем перед дальней дорогой должна стать правилом
Почему машина ломается в отпуске
Никакой мистики и закона подлости здесь нет: то, что автомобиль часто отказывает именно в летних поездках на дальнее расстояние, имеет свое объяснение.
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- Большой суточный пробег. Направляясь в отпуск, вы можете за день преодолеть целую 1000 км, а это скорее всего, ваша недельная, а то и месячная норма. Вот вам и увеличившаяся в несколько раз вероятность поломки.
- Длительное движение с большой скоростью. Нельзя сказать, что это худший режим движения для авто, но точно режим специфический, в котором большинство машин на украинской территории ездит только время от времени. Вот и вылезают наружу те проблемы, о которых во время повседневного темпа мы и понятия не имеем.
- Большая нагрузка. Как правило, в отпуск машина едет с полным багажником, полным баком и полным салоном. А это значит, что машина (в первую очередь подвеска и трансмиссия) испытывает дополнительную нагрузку. Само по себе это явление не является решающим фактором, но в сочетании с другими причинами снижает надежность машины.
- Незнакомые дороги. К сожалению, не на каждый курорт в Украине можно попасть по ровному асфальту, а на незнакомой дороге "поймать яму" ничего не стоит даже внимательному водителю. Поэтому подвеска и трансмиссия очень часто испытывает дополнительные нагрузки.
- Незнакомые АЗС. Заправка автомобиля на незнакомой АЗС грозит проблемами с двигателем, причем в некоторых случаях – не отложенными во времени, а немедленными. Например, от плохого бензина могут выйти из строя свечи зажигания или забиться фильтр, и машина станет недвижимой.
Обычно автомобиль, который везет семью в отпуск, отправляется в путь с макимальный нагрузкой. Поэтому подвеску накануне надо проверить
Что проверить в машине перед дальней дорогой
К сожалению, даже зная о всех вышеперечисленных негативных факторах, их нельзя исключить полностью. Но можно противодействовать им с другой – подготовив соответствующим образом автомобиль.
- Герметичность всех систем, где есть жидкости. Проверьте стыки шлангов, патрубки, радиаторы. Все подтеки следует устранить, желательно заменить старые резиновые и пластиковые детали.
- То, что изнашивается: тормозные колодки, шины, шарниры подвески. Все, что имеет признаки износа, надо отрегулировать или заменить. Обратите внимание также на мелочи, которые хоть и не “парализуют” машину, но не позволят нормально ею пользоваться: сточночный тормоз, кондиционер, механику люка на крыше, дверные замки и тому подобное.
- Электрика: свечные провода, состояние разъемов под капотом, охранная система (почему-то ней всегда забывают). Если давно не меняли лампы в фарах, сделайте это: и вероятность, что лампы перегорят, снизится, и свет станет ярче.
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- Уровень жидкостей: антифриз, масло в двигателе, трансмиссии и в бачке усилителя руля. Если тот или иной уровень приходится восстанавливать слишком часто, ищите причину и устраняйте ее – иначе придется делать это где-то в пути.
Антифриз коварен: заметить протечку удается не всегда, потому что он высыхает. Но если его часто приходится доливать – то это тревожный сигнал
- Топливную систему желательно проверить на предмет чистоты форсунок (инжекторов) и фильтровальных сеток. На СТО это проверяется через анализ работы двигателя диагностическим сканером.
- Фильтры: топливной системы и салонного воздуха в первую очередь. Если ресурс фильтров до плановой замены перед выездом остался небольшой, они могут забиться досрочно – например, через контрафактное топливо на неизвестной АЗС (топливный) или через пыльную дорогу или пыльную обочину, по которой вы будете объезжать место ремонта дороги (салонный фильтр).
- Шины должны быть не лысыми, это ясно. Но надо проконтролировать еще давление и состояние боковин – нет ли на них порезов или выпуклостей. На раскаленной летней дороге и с полной нагрузкой машины любая "грыжа" или порез может стать причиной разрушения шины.
Отправляться в дальний путь с таким повреждением шины нельзя: ее каркас разорван и деформация может прогрессировать
Рекомендация Авто24
Не делайте всего, о чем идет речь, непосредственно перед выездом. Есть у инженеров такое понятие – кривая надежности, это индекс вероятности поломки определенной системы. И этот показатель всегда "хромает" на новом агрегате, а также на том, который только что вышел из ремонта. Почему так? Слишком уж велика опасность того, что или замененная деталь окажется бракованной, или механик при замене что-то сделал неправильно. Поэтому займитесь машиной примерно за неделю до старта, чтобы вы успели поездить на ней и "обкатать" все новые детали и вмешательства в целом.
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