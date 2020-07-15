Дуже не хочеться, щоб під час відпустки автомобіль відмовив у дорозі – при тому, що ймовірність такої неприємності зростає чомусь саме у далеких мандрівках. Чи можна застрахуватися від ремонту машини під час відпустки?

На 100 % не можна застрахуватись від проблем навіть у нового авто – повірте нашому багатолітньому досвіду тест-драйвів та мандрівок. Але значно знизити ймовірність відмови у найближчий період можна. І ніякого секрету тут немає – треба лише приділити машині трохи часу. В тому числі і власного, адже деякі контрольні операції цілком реально зробити своїми руками.

Якщо машина не нова, перевірка основних систем перед далекою дорогою має стати правилом

Чому машина ламається у відпустці

Ніякої містики і закону підлості тут немає: те, що автомобіль часто відмовляє саме у літніх поїздках на далеку відстань, має своє пояснення.

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Великий добовий пробіг. Прямуючи у відпустку, ви можете за день подолати не одну 1000 км, а це швидше за все, ваша тижнева, а то й місячна норма. От вам і більша у кілька разів ймовірність поломки.

Тривалий рух із великою швидкістю. Не можна сказати, що це найгірший режим руху для авто, але точно режим специфічний, у якому більшість машин на українській території їздить лише час від часу. От і вилазять назовні ті проблеми, про які під час повсякденного темпу ми й гадки не маємо.

Велике навантаження Як правило, у відпустку машина їже з повним багажником, повним баком і повним салоном. А це значить, що машина (в першу чергу підвіска і трансмісія) зазнають додаткових навантажень. Це явище – не вирішальний фактор, але в поєднанні з іншими причинами погіршує надійність машини.

Незнайомі шляхи На жаль, не до кожного курорту в Україні можна потрапити по рівному асфальту, а на незнайомій дорозі “зловити яму” легко навіть уважному водієві. Тому підвіска дуже часто зазнає додаткових навантажень.

Незнайомі АЗС Заправка автомобіля на незнайомій АЗС загрожує проблемами з двигуном, причому в деяких випадках – не відкладеними у часі, а негайними. Наприклад, від поганого бензину можуть вийти з ладу свічки запалювання або забитися фільтр, і машина стане нерухомістю.

Зазвичай автомобіль, який везе сім’ю у відпустку, відправляється у дорогу з максимальним навантаженням. Тому підвіску напередодні треба перевірити

Що перевірити у машині перед далекою дорогою

На жаль, навіть знаючи про перелічені негативні фактори, їх не можна уникнути повністю. Але можна протидіяти їм з іншого боку – підготувавши відповідним чином автомобіль.

Герметичність всіх систем, де є рідини. Перевірте стики шлангів, патрубки, радіатори. Усі патьоки слід усунути, бажано замінити старі гумові та пластикові деталі.

Те, що зношується : гальмівні колодки, шини, шарніри підвіски. Все, що має ознаки зносу, треба відрегулювати або замінити. Зверніть увагу також на дрібниці, які хоч і не “паралізують” машину, але не дадуть змоги нормально нею користуватися: кондиціонер, механіку люка на даху, двірні замки тощо.

Електрика: свічні дроти, стан роз’ємів під капотом, охоронна система (чомусь про неї завжди забувають). Якщо давно не міняли лампи у фарах, зробіть це: і ймовірність, що лампи перегорять знизиться, і світло стане яскравішим.

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Рівень рідин: антифриз, масло у двигуні, трансмісії і в бачку підсилювача керма. Якщо той чи інший рівень падає надто швидко, шукайте причину і усувайте її – інакше доведеться робити це десь у дорозі.

Антифриз підступний: помітити протічку вдається не завжди, бо він висихає. Але якщо його часто доводиться доливати – це тривожний сигнал

Паливну систему бажано перевірити на предмет чистоти форсунок (інжекторів) і фільтрувальних сіток. На СТО це перевіряється через аналіз роботи двигуна діагностичним сканером.

Фільтри : паливної системи і салонного повітря в першу чергу. Якщо ресурс фільтрів до планової заміни перед виїздом залишився невеликий, вони можуть забитися достроково – наприклад, через контрафактне пальне на невідомій АЗС (паливний) або через пильну дорогу чи узбіччя, яким ви будете об’їжджати місце ремонту дороги (салонний фільтр).

Шини мають бути не лисими, це ясно. Але треба проконтролювати ще тиск і стан боковин – чи немає на них порізів чи опуклостей. На розпеченій літній дорозі та з повним навантаженням машини будь-яка ”грижа” чи поріз може стати причиною руйнування шини.

Відправлятися у далеку дорогу з таким пошкодженням шини не можна: її каркас розірваний і деформація може прогресувати

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Не робіть всього, про що йдеться, безпосередньо перед виїздом. Є в інженерів таке поняття – крива надійності, це індекс ймовірності поламки певної системи. І цей показник завжди “кульгає” на новому агрегаті, а також на тому, який щойно вийшов з ремонту. Чому так? Надто вже велика небезпека того, що або замінена деталь виявиться бракованою, або механік при заміні щось зробив неправильно. Тому займіться машиною приблизно за тиждень до старту, аби ви встигли поїздити на ній і “обкатати” всі нові деталі і втручання в цілому.

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