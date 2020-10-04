На то она машина, а не велосипед: садясь за руль, вы берете на себя определенные обязательства. В том числе и о том, что должно быть у вас в кармане и на борту. Действительно ли вы готовы к встрече с придирчивым полицейским на дороге?

Естественно, что когда автомобиль стал более-менее распространенным явлением, государство не могло остаться в стороне. И сразу попыталось поставить автомобильное дело под контроль – начало регистрировать автомобили и выдавать номерные знаки. За 120 лет, прошедшие с тех пор, пакет документов, которые должен возить с собой водитель, вырос от одного свидетельства о регистрации до целого перечня бумаг.

В 2020 году в Украине водитель должен возить с собой такие документы:

Водительское удостоверение с соответствующей отрытой категорией;

Документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, которым управляет водитель, и прицепа, если таковой имеется в наличии во время проверки;

Полис обязательного страхования гражданской ответственности.

Все эти документы также доступны в смартфоне, а именно в приложении "Дія", который можно скачать как для IOS, так и для Android. Документы в сматфоне имеют ту же легинтименисть, что и бумажные.

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Вышеназванный перечень, приведенный в п. 2.1 ПДД и ст. 16 Закона "О дорожном движении", мы прокомментируем ниже, и добавим, что во многих случаях подборка бумаг может быть больше.

Документ, подтверждающий инвалидность понадобится для водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят пассажира с инвалидностью – на случай, если придется парковаться на местах для инвалидов или отступать от выполнения требований некоторых знаков и табличек (согласно п.2.8 ПДД)

Водитель, выполняющий грузовые или пассажирские перевозки, должен иметь талон техосмотра на транспортное средство, а также документы на груз, перечень которых раскрыто в ст. 48 Закона "Об автомобильном транспорте";

Талон о прохождении обязательного техосмотра надо иметь также водителям легковых автомобилей, используемых с целью получения прибыли (ст. 35 Закона "О дорожном движении")

Маршрутный лист и график движения – для водителей транспортных средств, осуществляющих движение по определенному маршруту

Разрешение на владение и ношение оружия – если такое перевозится кем-то в автомобиле

Разрешение на использование спецсигналов (цветные маячки или сирена), если такими оборудован автомобиль.

Документ о принадлежности водителя к льготной категории, которая освобождает от необходимости иметь страховой полис "автогражданки" – если водитель такой льготой пользуется (ст. 13 Закона "Об обязательном страховании").

Электронный страховой полис – очень удобная вещь, он упрощает процедуру оформления и избавляет от необходимости возить с собой бумажный лист

Наконец отметим, что в редакции Правил дорожного движения Украины за 2020 страховой полис может быть как на бумажном, так и на электронном носителе – то есть в виде картинки на экране смартфона. Полицейский при проверке сможет сам проверить его правильность в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

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Что должно быть кроме документов

Согласно украинским ПДД (пункт 31.4.7-е), в автомобиле (кроме грузовых макс. массой 3,5 т) также должны быть несколько обязательных предметов:

Медицинская аптечка с нанесенной на нее маркировкой по типу транспортного средства, для которого она предназначена;

Знак аварийной остановки или мигающий фонарь

Огнетушитель.

Отметим, что знак аварийной остановки должен соответствовать определенным стандартам – по размерам и светоотражающим свойствам. Так же и фонарь должен иметь определенную ДСТУ яркость и частоту мигания. Что до огнетушителя – в ПДД не указан его объем, но в других законодательных документах речь идет о 2 литрах для автомобиля и 5 л – для грузовика.

Очень хорошо для комфорта и безопасности, если все обязательные вещи будут собраны в один симпатичный чехол

Между тем, правила обусловливают место расположения в машине аптечки и огнетушителя: в отведенных автопроизводителем местах, а когда таковых нет – в "легкодоступных местах". Смысл в этих инструкциях есть, ведь в случае ДТП незакрепленные предметы (особенно такие тяжелые, как огнетушитель) хаотично перемещаются по автомобилю, и не только теряются, но и могут нанести дополнительные травмы пассажирам. И в повседневном пользовании приятнее, когда все вещи зафиксированы и находятся на своих местах.

Рекомендация Авто24

Самое неприятное в объязательном наборе документов не то, что их нужно иметь, а то, что у людей есть свойство забывать их из дома. А штрафы за их отсутствие – с собой, а не вообще! – почему-то неадекватно высоки. Поэтому продумайте схему, по которой вероятность забыть документы будет минимальной: держите их в кошельке, в потайном месте в автомобиле и тому подобное. Смартфон, который всегда с собой, выручит, если в вашей машине не должны быть дополнительные доменты. А к комплекту знак-аптечка-огнетушитель не может быть никаких вопросов: этот набор может пригодиться не тому, кто заставляет нас его возить, а именно вам.

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