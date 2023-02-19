Сосед привез из-за границы страшную историю: в Польше его оштрафовали за то, что он не знал, где в его машине огнетушитель. А действительно, какой смысл в этом полезном приборе, если ты теряешь кучу времени на его поиски? Где же действительно лучше всего держать огнетушитель в автомобиле?

Лучшее место для огнетушителя – там, где это определено Правилами дорожного движения. Но здесь и начинаются нюансы. В украинских ПДД написано: “Аптечка … и огнетушитель должны быть в закрепленном состоянии в местах, определенных предприятием-производителем.

В случае, когда конструкцией транспортного средства указанные места не предусмотрены, медицинская аптечка и огнетушитель должны размещаться в легкодоступных местах”.

В автомобиле чаще всего применяют порошковые и углекислотные огнетушители. Первые – дешевле и дегче, вторые – надежнее и тяжелее.

Когда есть специальное место, все хорошо – красный баллон ездит на нем с полным и легитимным комфортом. Но если штатного гнезда не предусмотрено и в вашем распоряжении только те самые "легкодоступные места", вы получаете определенные хлопоты.

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В чем, собственно, проблема?

Огнетушитель тяжелый. Рекомендованный для легкового автомобиля порошковый ОП-2 весит 3,2 кг, а более надежный углекислотный ОУ-2 – 6,5 кг;

Огнетушитель круглый в сечении;

Огнетушитель громоздкий. Тот же ОП-2 имеет длину 35 см при диаметре 12 см;

Огнетушитель не любит нагрева и солнечных лучей. Так, диапазон для ОП-2 от -20°C до +50°C., а ведь летом в салоне часто бывает до +60°C.

Как видим, характеристики огнетушителя таковы, что спокойно лежать где-то под рукой он не будет. При торможении и в поворотах тяжелый, гладкий и круглый предмет будет кататься, скользить и летать, угрожая пассажирам и обивке интерьера. Водители, которые этого не смогли предусмотреть, после первых кульбитов прерывают поездку и отправляют дебошира в багажник, в подполье багажника или как можно глубже под сиденье. То есть – в места фактически отнюдь не доступные.

Одно из самых удобных мест для крепления огнетушителя – спереди переднего сиденья. Но фиксаторы должны быть крепкими.

При этом помните, что дело здесь не только в полицейском, который когда-нибудь, возможно, захочет классифицировать ваш тайник, а в том, что во время возгорания, скажем, проводки под капотом счет будет идти на секунды.

Крепление для огнетушителя

Понятно, что в большинстве случаев держать огнетушитель на доступном месте мешает не нехватка места, а невозможность его зафиксировать. Закрепить этот предмет в интерьере в принципе непросто, а ведь еще нужно обеспечить возможность быстро его отсоединить.

Крепление в принципе можно изготовить по заказу, а можно купить готовое. Для стандартных отечественных огнетушителей существует соответствующая линейка кронштейнов – как простых настенных, так и специальных транспортных, с крепкими застежками. Уполномоченные предприятия производят их с учетом массы, размеров и требований по быстрому раскрытию замков.

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В принципе, транспортные кронштейны можно закрепить как для вертикального расположения баллона (например, в багажнике или на кик-панели у ног переднего пассажира), так и для горизонтального (например, спереди под передним сиденьем).

В любом месте расположения кронштейн огнетушителя должен быть крепким, чтобы при аварии тяжелый баллон удержался на месте и не травмировал пассажиров.

Кстати, про Польшу. Неудача в поиске собственного огнетушителя в этой стране не наказывается штрафом. Скорее всего, наш водитель-неудачник из-за языкового барьера не понял, что на самом деле произошло. В местных ПДД говорится, что сертифицированный и проверенный в пределах года огнетушитель должен храниться в доступном месте, чтобы его можно было быстро извлечь и применить по назначению.

Рекомендация Авто24

Автомобильный огнетушитель – штука очень неоднозначная. Он может оставаться невостребованным в течение многих лет, а затем вдруг произойдет пожар. И тогда выяснится, что огнетушитель искали так долго, что тушить уже нечего… Или еще печальнее – его наконец нашли, но он не работает, причем похоже, что работоспособность потеряна давно. Поэтому мы напоминаем, что огнетушителю любого типа следует раз в два года провести техобслуживание. Это нужно делать в уполномоченной организации, имеющей заправочную станцию и соответствующую сертификацию.

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