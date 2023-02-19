Сусід розповів страшну історію: у Польщі його оштрафували за те, що він не знав, де в його машині вогнегасник. А і справді, який сенс у цьому корисному приладі, якщо ти втрачаєш купу часу на його пошуки? Де ж насправді краще за все тримати вогнегасник?

Найкраще місце для вогнегасника – там, де це визначено Правилами дорожнього руху. Але тут і починаються нюанси. В українських ПДР написано: “Аптечка … і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником.

У разі, коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях”.

В авто найчастіше застосовують порошкові (праворуч) та вуглекислотні (в центрі) вогнегасники. Перші – дешеві та легкі, другі – більш надійні та важкі.

Коли є спеціальне місце, все добре – червоний балон їздить на ньому з повним і законним комфортом. Але якщо штатного гнізда не передбачено і у вашому розпорядженні лише “легкодоступні місця”, ви отримуєте певний клопіт.

Читайте також: Що має бути в автомобілі по закону: документи і комплектація

У чому, власне, проблема?

Вогнегасник важкий. Рекомендований для легкового авто порошковий ОП-2 важить 3,2 кг, а більш надійний вуглекислотний ОУ-2 – 6,5 кг;

Вогнегасник круглий в перетині;

Вогнегасник громіздкий. Той самий ОП-2 має довжину 35 см при діаметрі 12 см;

Вогнегасник не любить нагріву і сонячних променів. Допустимий діапазон для ОП-2 от -20°C до +50°C., а влітку в салоні часто буває до +60°C.

Як бачимо, характеристики вогнегасника такі, що спокійно лежати десь “під рукою” він не буде. При гальмуванні та в поворотах важкий гладкий та круглий предмет буде кататись, ковзати та літати, загрожуючи пасажирам та оббивці інтер’єру. Водії, які цього не змогли передбачити, після перших кульбітів переривають поїздку та відправляють бешкетника в багажник, в підпілля або якомога глибше під сидіння. Тобто – в місця аж ніяк не легкодоступні.

Одне з найзручніших місць для кріплення вогнегасника – спереду переднього сидіння. Але фіксатори мають бути міцними.

При цьому пам’ятайте, що справа тут не лише у поліцейському, який колись, можливо, захоче класифікувати вашу схованку, а у тому, що під час займання, скажімо, проводки під капотом рахунок йтиме на секунди.

Кріплення для вогнегасника

Зрозуміло, що в більшості випадків тримати вогнегасник на справді доступному місці заважає не брак місця, а неможливість его зафіксувати. Закріпити цей предмет в інтер’єрі в принципі непросто, а ще ж треба забезпечити можливість швидко його від’єднати.

Кріплення в принципі можна виготовити на замовлення, а можна купити готове. Для стандартних вітчизняних вогнегасників існує відповідна лінійка кронштейнів – як просто настінних, так і спеціальних транспортних, з міцними застібками. Уповноважені підприємства виготовляють їх з урахування маси, розмірів та вимог щодо швидкого розкриття замків.

Читайте також: А якщо пожежа: як гасити вогонь в авто

В принципі, транспортні кронштейни можна закріпити як для вертикального розміщення балона (наприклад, в багажнику або на кік-панелі в ногах переднього пасажира), так і для горизонтального (наприклад, спереду під переднім сидінням).

В будь-якому місці розташування кронштейн вогнегасника має бути міцним, щоб при аварії важкий балон втримався на місці і не травмував пасажирів.

До речі, щодо Польщі. Невдача у пошуку власного вогнегасника в цій країні не карається штрафом. Швидше за все, наш водій-невдаха через мовний бар’єр не зрозумів, що насправді сталося. У тамтешніх ПДР йдеться про те, що сертифікований і перевірений в межах року вогнегасник має зберігатися у доступному місці, щоб його можна було швидко витягти і застосувати за призначенням.

Рекомендація Авто24

Автомобільний вогнегасник – штука дуже неоднозначна. Він може залишитися без потреби протягом багатьох років, а потім раптом станеться пожежа. І тоді з’ясується, що вогнегасник шукали так довго, що гасити вже не було що… Або ще сумніше – його врешті решт знайшли, але він не працює, причому схоже, що працездатність втрачена давно. Тому ми нагадуємо, що вогнегаснику будь-якого типу слід раз на два роки поводити техобслуговування. Це треба робити в уповноваженій на те організації, яка має заправну станцію та відповідну сертифікацію.

Читайте також: Машини-погорільці: чи можна купувати авто після пожежі