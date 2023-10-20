Чи зобов’язаний водій пред’явити інспектору на місці зупинки вогнегасник і який штраф передбачено за відсутність вогнегасника.

Все про вогнегасник: Чи повинен бути в легковому автомобілі. Для чого він потрібен. Чи зобов’язаний водій пред’явити його на вимогу інспектора. Чи повинен водій надавати відповідь на питання інспектора про наявність вогнегасника. Яка відповідальність за відсутність вогнегасника.

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Іноді особливо прискіпливі поліцейські бажають перевіряти наявність вогнегасників в автомобілях та навіть накладати штрафи. Тому для водія важливо знати всі нюанси з даного питання.

Для чого вогнегасник у легковому авто

Вогнегасник у легковому автомобілі призначений для того, щоб загасити початковий вогонь, який може виникнути в автомобілі внаслідок нещасних випадків. Це може бути зокрема внаслідок короткого замикання, перегріву або інших вогневих небезпек. Вогнегасник є одним із важливих засобів пожежної безпеки, який може захистити життя та автомобіль.

Чим передбачено обов’язок мати в авто вогнегасник

Згідно з п.2.3 ПДР для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний перед виїздом перевірити й забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу.

Відповідно до п.31.4.7.є ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів за невідповідності таким вимогам, а саме, відсутній працездатний вогнегасник на легковому автомобілі.

Вогнегасник повинен бути в закріпленому стані у визначених підприємством-виробником місцях. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, вогнегасник повинен розташовуватись у легкодоступних місцях.

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Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства.

Отже, відповідно до закону вогнегасник в автомобілі повинен бути. Без вогнегасника водій не має права здійснювати рух.

Чи зобов’язаний водій пред’явити інспектору вогнегасник

Відповідно до п. 2.4.б ПДР на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також дати можливість перевірити комплектність транспортного засобу.

Тобто в законі не прописано, що водій особисто має щось пред’являти. Також закон не зобов’язує водія надавати відповідь на запитання чи є в автомобілі вогнегасник.

Водій повинен надати можливість інспектору самому перевірити наявність в автомобілі вогнегасника. При цьому водій за власним бажанням може надати підказки в якому місці інспектор може знайти вогнегасник. А може й не давати таких підказок.

Що буде якщо водій повідомить інспектора, що вогнегасника немає

Як вже зазначалось, закон не зобов’язує водія надавати відповідь на запитання чи є в автомобілі вогнегасник. Але й не забороняє водію спілкуватись з інспектором і відповідати на його питання.

Якщо ж на запитання інспектора водій за власним бажанням надасть відповідь, що вогнегасника немає, то таким чином він особисто підтвердить факт відсутності в автомобілі вогнегасника. Така відповідь буде підставою для винесення відносно водія постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

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Яка відповідальність за відсутність вогнегасника у легковому авто

Зазвичай поліція накладає штраф за відсутність вогнегасника згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП. Ця норма передбачає відповідальність за керування водієм транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється, у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.

Водночас частина 1 статті 121 КУпАП визначає відповідальність у разі керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється.

Проте, відсутність вогнегасника не є технічною несправністю. І відповідно немає підстав для застосування ч.1 ст.121 КУпАП. Такі дії можуть передбачати лише накладення попередження згідно зі статтею 125 КУпАП, як у випадку інших порушень правил дорожнього руху.

В той самий час, ніхто не застрахований від некомпетентності суддів, які в одиничних випадках можуть визнати штраф за ч.1 ст.121 КУпАП за відсутність вогнегасника правомірним. Для прикладу постанова суду від 31.07.2023 у справі №464/4433/23.

Висновки

Вогнегасник повинен бути в автомобілі. Відсутність вогнегасника це порушення вимог ПДР щодо комплектності автомобіля. Водій особисто не зобов’язаний пред’являти вогнегасник інспектору на місці зупинки. Також закон не зобов’язує водія надавати відповідь на запитання чи є в автомобілі вогнегасник. Самостійна згода водія про відсутність вогнегасника є підставою для накладення адміністративного стягнення. За відсутність вогнегасника передбачено попередження, яке оформляється шляхом винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.

Окрім вимог закону щодо наявності вогнегасника, важливо знати, як ним користуватися. Інструкції з використання зазвичай надруковані на самому вогнегаснику. І їх потрібно дотримуватися. Також варто регулярно перевіряти термін придатності вогнегасника та його стан, щоб впевнитися, що він завжди готовий до використання у разі потреби.