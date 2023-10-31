Новых автомобилей бюджетного сегмента с автоматической коробкой передач на украинском рынке значительно поубавилось, но вариантов все еще достаточно.

Выбор автомобилей с “автоматом”, “роботом” или вариатором, то есть без необходимости выжимать сцепление, достаточно велик. Но достаточно ли широк их выбор в бюджетном сегменте, то есть до 750 тысяч гривен или до $20 тысяч? Эксперты AUTO-Consulting нашли достаточно вариантов.

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JAC JS2 – городской кроссовер длинной 4135 мм с передним приводом и безальтернативным бензиновым двигателем 1.5 л (105 л.с.) предлагается с вариатором за доплату в 50 000 грн. За 620000 грн предлагается машина с вариатором 2022 года выпуска.

За доплату в 75 000 грн можно приобрести более крупный JAC JS3 с вариатором, который стоит 695 000 грн (тоже модель 2022 года изготовления). Это более крупный (4345 мм) кроссовер, хотя тоже не отличаются вездеходностью (только передний привод) и мощностью (1,6 л и 107 л.с.). Хотя у него хороший багажник (600 л) и достойная комплектация.

JAC S4 можно приобрести за 640 000 грн, всего на 20 000 дороже компактного JS2. Но это будет кроссовер С-класса (длина 4410 мм), с клиренсом 200 мм, более мощным турбо-двигателем 1.5Т (147 л.с.) и вариатором. Такая скидка обусловлена только 2021 годом изготовления.

Его преемник JAC JS4 1.5Т (147 л.с.) с вариатором на 95 000 грн дороже – от 735 000 грн. Это акционная цена на автомобиль 2022 года выпуска в комплектации Luxury. Без учета акционного предложения цена на 100 тысяч выше.

Просторный, как для седана бюджетного сегмента, Chevrolet Cobalt 1.5 (106 л.с.), известный также как Ravon R4, помимо 5-ступенчатой "механики", предлагается с 6-ступенчатым "автоматом" производства General Motors. Сейчас действуют скидки, и Cobalt с автоматом можно приобрести за 671 700 грн.

Его конкурент Citroen C-Elysee доступен только с механическими коробками передач, а вот его земляк Peugeot 301 предлагается и с "автоматом", работающим в паре с бензиновым двигателем 1.6 VTi (115 л.с.) – от 683 600 грн.

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С другой стороны, можно чуть-чуть растянуть бюджет и за 769 800 грн выбрать городской хэтчбек Citroen C3 PureTech 1.2 (110 л.с.), который комплектуется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией в топ-комплектации Shine.

Интересной альтернативой ему выглядит более доступный Suzuki Ignis 1.2 (83 л.с.) с гибридным приводом DualJet+SHVS, который тратит всего 3,9 л/100 в базовой версии GL с вариатором стоит 683 000 грн, а топ-версия GLX аку 750 000 грн. Чисто для информации, к старшему брату, переднеприводному кроссоверу Vitara 1.6 (117 л.с.) с "автоматом", нужно добавить еще 31 000 гривен.

Для спокойного перемещения по городу подойдет стильный Fiat 500 1.2 (69 л.с.) с роботизированной 5-ступенчатой трансмиссией в фиксированной комплектации за 654 900 грн. За небольшую доплату в 10 000 грн можно приобрести Fiat 500C с мягкой крышей, превращающей маленький хэтчбек в псевдокабриолет.

Конкуренцию "пятисотому" составляет обновленный Hyundai i10, который предлагает более мощный двигатель 1.2 MPi Kappa (84 л.с.) и полноценный 5-ступенчатый "автомат", а не роботизированную коробку. Средняя комплектация Comfort стоит 646 200 грн, а топ-версия Style на 46 100 грн дороже.

Только на 9700 грн выше нашего бюджета в 750 тысяч хэтчбек С-класса Hyundai i30 1.5 DPi (110 л.с.) с 6-ступенчатым "автоматом" в базовой версии Active. Благо налицо брат-близнец, пусть и дорестайлинговый, Kia Ceed Classic с проверенным атмосферным 1.6 DOHC (128 л.с.) и 6-ступенчатым "автоматом" за привлекательные 735 210 грн в достаточно неплохой комплектации. Аналогичный универсал всего на 19 450 грн дороже (754 660 грн).

Как видим, выбор достаточно достоин и разнообразен, несмотря на отсутствие многих ранее доступных и популярных моделей. Обратите внимание, что ближе к новому году дилеры будут предлагать новые интересные акционные предложения.