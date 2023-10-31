Нових автомобілів бюджетного сегмента з автоматичною коробкою передач на українському ринку значно поменшало, але варіантів все ще достатньо.

Вибір автомобілів з “автоматом”, “роботом” чи варіатором, себто без потреби витискати зчеплення, досить великий. Але чи достатньо широкий їх вибір в бюджетному сегменті, тобто до 750 тисяч гривень ($20 тисяч)? Експерти AUTO-Consulting знайшли вдосталь варіантів.

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JAC JS2 – міський кросовер довжиною 4135 мм з переднім приводом та безальтернативним бензиновим двигуном 1.5 л (105 к.с.) пропонується з варіатором за доплату в 50 000 грн. За 620 000 грн також є машина з варіатором 2022 року випуску.

Ще доплативши 75 000 грн, можна придбати більший JAC JS3 з варіатором, який коштує 695 000 грн (теж за модель 2022 року виготовлення). Це більший (4345 мм) та цікавіший кросовер, хоча теж не відрізняються всюдихідністю (лише передній привід) та потужністю (1,6 л та 107 к.с.). Хоча в нього непоганий багажник (600 л) та достойна комплектація.

JAC S4 можна придбати за 640 000 грн, лише на 20 000 дорожче за компактний JS2. Але це вже буде кросовер С-класу (довжина 4410 мм), з кліренсом 200 мм, більш потужним турбо-двигуном 1.5Т (147 к.с.) та варіатором. Така знижка зумовлена лише 2021-м роком виготовлення.

Його наступник, JAC JS4 1.5Т (147 л.с.) з варіатором на 95 000 грн дорожче – від 735 000 грн. Це акційна ціна на автомобіль 2022 року випуску в комплектації Luxury. Без врахування акційної пропозиції ціна на 100 тисяч вища.

Просторий, як для седану бюджетного сегменту, Chevrolet Cobalt 1.5 (106 к.с.), відомий також як Ravon R4, окрім 5-ступеневої “механіки”, пропонується з 6-ступеневим “автоматом” виробництва General Motors. Наразі діють знижки і Cobalt з “автоматом” можна придбати за 671 700 грн.

Citroen C-Elysee доступний лише з механічними коробками передач, а ось його земляк Peugeot 301 пропонується і з “автоматом”, який працює в парі з бензиновим двигуном 1.6 VTi (115 к.с.) – від 683 600 грн.

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З іншого боку, можна трохи розтягнути бюджет і за 769 800 грн обрати міський хетчбек Citroen C3 PureTech 1.2 (110 к.с.), який комплектується 6-ступеневою автоматичною трансмісією в топ-комплектації Shine.

Цікавою альтернативою йому виглядає доступніший Suzuki Ignis 1.2 (83 к.с.) з гібридним приводом DualJet+SHVS, який витрачає лише 3,9 л/100 в базовій версії GL з варіатором коштує 683 000 грн, а топ-версія GLX стане в 750 000 грн. Суто для інформації, до старшого брата, передньопривідного кросовера Vitara 1.6 (117 к.с.) з “автоматом”, треба додати ще 31 000 гривень.

Для спокійного переміщення містом підійде стильний Fiat 500 1.2 (69 к.с.) з роботизованою 5-ступеневою трансмісією у фіксованій комплектації за 654 900 грн. За невелику доплату в 10 000 грн можна придбати Fiat 500C з м’яким дахом, який перетворює маленький хетчбек в псевдокабріолет.

Конкуренцію “п’ятисотому” складає оновлений Hyundai i10, який пропонує більш потужний двигун 1.2 MPi Kappa (84 к.с.) та повноцінний 5-ступеневий “автомат”, а не роботизовану коробку. Середня комплектація Comfort вартує 646 200 грн, а топ-версія Style на 46 100 грн дорожче.

Лише на 9700 грн вище нашого бюджету в 750 тисяч хетчбек С-класу Hyundai i30 1.5 DPi (110 к.с.) з 6-ступеневим “автоматом” в базовій версії Active. Також в наявності брат-близнюк, нехай і дорестайлінговий, Kia Ceed Classic з перевіреним атмосферним 1.6 DOHC (128 к.с.) та 6-ступеневим “автоматом” за привабливі 735 210 грн в досить непоганій комплектації. Аналогічний універсал лише на 19 450 грн дорожче (754 660 грн).

Як бачимо, вибір досить достойний та різноманітний, попри на відсутність багатьох раніше доступних та популярних моделей. Зауважте, що ближче до нового року дилери будуть пропонувати нові цікаві акційні пропозиції.