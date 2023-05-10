Toyota LandCruiser 70 Series незабаром матиме опцію 2,8-літрового чотирициліндрового дизеля з турбонаддувом. Це дозволить йому продаватись на значно більшій кількості ринків.

Очікується, що замовлення на Toyota Land Cruiser серії 70 в Австралії будуть знову відкриті до кінця цього року – після призупинення з середини 2022 року через величезний попит – оскільки новий 2,8-літровий чотирициліндровий дизельний варіант з турбонаддувом додано до нього. Лінійка, продаватиметься разом із 4,5-літровим дизелем V8 з турбонаддувом.

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Очікується, що чотирициліндровий двигун, запозичений у Toyota HiLux, матиме більше потужності та крутного моменту, ніж V8, а також забезпечуватиме кращу економію палива та менші викиди без шкоди для буксирування, корисного навантаження та здатності до бездоріжжя.

Хоча потужність чотирьох циліндрів для Toyota Lan Cruiser 70 Series ще не підтверджена, 2,8-літровий чотирициліндровий турбодизель для Toyota Hilux наразі доступний у конфігураціях 150 кВт /420 Нм , 150 кВт/500 Нм і 165 кВт/550 Нм (залежно від моделі).

Орієнтовно, 4,5-літровий турбодизель V8 у Toyota Land Cruiser серії 70 має потужність 151 кВт і 430 Нм, а максимальний крутний момент досягається між 1200 і 3200 об/хв.

Коли Toyota LandCruiser 70 Series V8 був випущений у 2007 році, компанія описала 4,5-літровий V8 турбодизель як такий, що має «найплоскішу криву крутного моменту серед усіх двигунів Toyota».

М’яка гібридна версія 2,8-літрового чотирициліндрового дизельного двигуна з турбонаддувом також знаходиться в стадії розробки та має бути представлена незабаром – кажуть, що вона призначена для Toyota HiLux, Toyota Prado та Toyota Fortuner – хоча незрозуміло, чи ця ітерація двигуна буде встановлено на робочій конячці Toyota Land Cruiser 70.

Очікується, що чотирициліндровий двигун принесе з собою опцію автоматичної коробки передач для Toyota Land Cruiser 70 Series вперше за більш ніж 30 років, після того, як оригінальна чотириступінчаста автоматична коробка передач проіснувала недовго з 1985 по 1990 рік.

Очікується, що варіант із чотирициліндровим двигуном супроводжуватиме інші оновлення, такі як нова інформаційно-розважальна система з Apple CarPlay та Android Auto, кермо Toyota HiLux, яке постачалося разом із випуском до 70-ї річниці у 2021 році, а також незначні косметичні зміни в зовнішньому вигляді.

На даному етапі незрозуміло, чи дозволить менший чотирициліндровий двигун Toyota LandCruiser 70 Series повернутися до вужчої колії передніх коліс – після того, як її розширили для розміщення V8 у 2007 році, але це призвело до нестабільності на глибоких коліях, оскільки задні колеса були розташовані вужче, ніж передні.

Цілком можливо, що «зміщена» колія передніх і задніх коліс може залишитися такою ж, як на V8, щоб уникнути складності виробництва та зменшити витрати на проектування, хоча департаменти автопарку з суворими правилами охорони праці та техніки безпеки вітали б виправлення.

Toyota Australia відмовилася коментувати будь-які плани щодо майбутніх моделей, однак дилерам Toyota було рекомендовано очікувати «великих змін» у Land Cruiser 70 Series, оскільки він наближається до свого 40-го року виробництва – одного з найстаріших нових автомобілів, які все ще продаються сьогодні.

Востаннє чотирициліндровий двигун був доступний для Toyota Land Cruiser серії 70 в Австралії більше 30 років тому, коли споріднений Toyota Land Cruiser Bundera мав опцію 2,4-літрового чотирициліндрового бензинового або дизельного двигуна з 1985 по 1991 рік.

2,8-літрова чотирициліндрова турбодизельна версія Toyota Land Cruiser серії 70 стала доступною, оскільки автомобіль має повернутися в японські автосалони після майже 10-річної відсутності з використанням цього двигуна.

Хоча спочатку побоювалися, що 2,8-літровий чотирициліндровий турбодизель замінить 4,5-літровий турбодизель V8, що продається в Австралії, тепер стало очевидно, що новий варіант двигуна буде продаватися разом з V8.