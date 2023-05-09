Фотошпигуни вперше спіймали найновішу Toyota Camry дев’ятого покоління. Прототип седана зафільмували у штаті Мічиган (США), і хоча автомобіль приховує важке маскування, деякі подробиці про нього вже відомі.

Toyota Camry збереже відомі пропорції, не очікується ані змін точок кріплення дзеркал, ані помітного збільшення габаритів. У раннього прототипа щільно замасковані навіть фари та ліхтарі, а диски запозичені у седана актуального покоління.

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Джерела сходяться на думці, що новий седан збереже платформу TNGA-K з поперечним розташуванням двигуна і переднім приводом. Ставку напевно зроблять на гібридні системи, а ось повністю електричної Toyota Camry поки що не очікується.

Японський концерн явно не поспішає з дебютом новинки, адже конкуренція у сегменті знижується, а попит на актуальну Camry на ключових ринках залишається високим. Але американці не виключають, що презентація відбудеться в листопаді цього року на автосалоні в Лос-Анджелесі, а на ринок седан вийде в середині 2024 року.