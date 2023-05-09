Фотошпионы впервые поймали новейшую Toyota Camry девятого поколения. Прототип седана был снят в штате Мичиган (США), и хотя автомобиль скрывает тяжелую маскировку, некоторые подробности о нем уже известны.

Toyota Camry сохранит известные пропорции, не ожидается ни изменений точек крепления зеркал, ни заметного увеличения габаритов. У раннего прототипа плотно замаскированы даже фары и фонари, а диски взяты у седана актуального поколения.

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Источники сходятся во мнении, что новый седан сохранит платформу TNGA-K с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Ставку наверняка сделают на гибридные системы, а вот полностью электрической Toyota Camry пока не ожидается.

Японский концерн явно не спешит с дебютом новинки, ведь конкуренция в сегменте снижается, а спрос на актуальную Camry на ключевых рынках остается высоким. Но американцы не исключают, что презентация состоится в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а рынок седан выйдет в середине 2024 года.