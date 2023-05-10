Toyota LandCruiser 70 Series в скором времени будет иметь опцию 2,8-литрового четырехцилиндрового дизеля с турбонаддувом. Это позволит ему продаваться на значительно большем количестве рынков.

Ожидается, что заказы на Toyota Land Cruiser серии 70 в Австралии будут вновь открыты к концу этого года – после приостановки с середины 2022 года из-за огромного спроса – поскольку новый 2,8-литровый четырехцилиндровый дизельный вариант с турбонаддувом добавлен к нему. Линейка будет продаваться вместе с 4,5-литровым дизелем V8 с турбонаддувом.

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Ожидается, что четырехцилиндровый двигатель, позаимствованный у Toyota HiLux, будет иметь больше мощности и крутящего момента, чем V8, а также обеспечит лучшую экономию топлива и меньшие выбросы без ущерба для буксировки, полезной нагрузки и бездорожья.

Хотя мощность четырехцилиндров для Toyota Lan Cruiser 70 Series еще не подтверждена, 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель для Toyota Hilux теперь доступен в конфигурациях 150 кВт/420 Нм, 150 кВт/500 Нм и 165 кВт/550 Нм (залеж. .

Ориентировочно, 4,5-литровый турбодизель V8 у Toyota Land Cruiser серии 70 имеет мощность 151 кВт и 430 Нм, а максимальный крутящий момент достигается между 1200 и 3200 об/мин.

Когда Toyota LandCruiser 70 Series V8 был выпущен в 2007 году, компания описала 4,5-литровый V8 турбодизель как имеющий «самую плоскую кривую крутящего момента среди всех двигателей Toyota».

Мягкая гибридная версия 2,8-литрового четырехцилиндрового дизельного двигателя с турбонаддувом также находится в стадии разработки и должна быть представлена в скором времени – говорят, что она предназначена для Toyota HiLux, Toyota Prado и Toyota Fortuner – хотя непонятно, будет ли эта итерация двигателя установлена на рабочей лошадке Toyota Land Cruiser 70

Ожидается, что четырехцилиндровый двигатель принесет с собой опцию автоматической коробки передач Toyota Land Cruiser 70 Series впервые за более чем 30 лет, после того, как оригинальная четырехступенчатая автоматическая коробка передач просуществовала недолго с 1985 по 1990 год.

Ожидается, что вариант с четырехцилиндровым двигателем будет сопровождать другие обновления, такие как новая информационно-развлекательная система Apple CarPlay и Android Auto, руль Toyota HiLux, поставлявшийся вместе с выпуском к 70-й годовщине в 2021 году, а также незначительные косметические изменения во внешнем виде.

На данном этапе непонятно, позволит ли меньший четырехцилиндровый двигатель Toyota LandCruiser 70 Series вернуться к более узкому пути передних колес – после того, как его расширили для размещения V8 в 2007 году, но это привело к нестабильности на глубоких путях, поскольку задние колеса были расположены уже, чем передние.

Вполне возможно, что «смещенный» путь передних и задних колес может остаться таким же, как на V8, чтобы избежать сложности производства и уменьшить затраты на проектирование, хотя департаменты автопарка со строгими правилами охраны труда и техники безопасности приветствовали бы исправления.

Toyota Australia отказалась комментировать какие-либо планы относительно будущих моделей, однако дилерам Toyota было рекомендовано ожидать «больших изменений» в Land Cruiser 70 Series, поскольку он приближается к своему 40-му году производства – одному из самых старых новых автомобилей, которые все еще продаются сегодня. .

Последний четырехцилиндровый двигатель был доступен для Toyota Land Cruiser серии 70 в Австралии более 30 лет назад, когда родственный Toyota Land Cruiser Bundera имел опцию 2,4-литрового четырехцилиндрового бензинового или дизельного двигателя с 1985 по 1991 год.

2,8-литровая четырехцилиндровая турбодизельная версия Toyota Land Cruiser серии 70 стала доступна, поскольку автомобиль должен вернуться в японские автосалоны после почти 10-летнего отсутствия с использованием этого двигателя.

Хотя поначалу опасались, что 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель заменит 4,5-литровый турбодизель V8, продаваемый в Австралии, теперь стало очевидно, что новый вариант двигателя будет продаваться вместе с V8.