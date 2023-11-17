Що насправді чекає власника, який щойно придбав легковика на вторинному ринку.

Щойно куплений автомобіль з пробігом зазвичай вимагатиме певних додаткових витрат у перші місяці володіння ним (та й не лише у перші). І це цілком нормально, цей шлях доводиться долати абсолютно кожному автомобілісту.

Читайте також: Опубліковано рейтинг надійності компактних авто з пробігом

Колеши з АвтоРіа спробували розібратися з тим, як спланувати свій бюджет так, аби вистачило і на сам автомобіль, і на все інше, що потрібне для безпечної та комфортної його експлуатації в українських реаліях.

Реєстрація

За послуги сервісного центру МВС, бланк свідоцтва про реєстрацію (техпаспорт) та номерні знаки переважно сплачують покупці. Орієнтовна сума – близько 1000 гривень.

Читайте також: У «Дії» запустили тест купівлі-продажу автомобілів

Розглядаючи пропозиції про продаж, зверніть увагу, які номерні таблички на автомобілі – українські звичайні, чи червоні «транзитні», або ж взагалі іноземні. У двох останніх випадках скоріш за все вам ще й доведеться сплатити збір до Пенсійного фонду за першу реєстрацію (не стосується легкових електромобілів). Його розмір від 3 до 5 відсотків від вартості автомобіля, тож це може бути доволі відчутна сума.

Поцікавтеся у продавця, чи пройшла машина першу реєстрацію в Україні (відповідно – чи сплачений цей збір), чи його доведеться вносити вам.

Вогнегасник, «трикутник», аптечка

Згадані засоби повинні бути у кожному автомобілі, крім того, якщо знак аварійної зупинки («трикутник») не має терміну придатності, то вогнегасник підлягає щорічній повірці і перезаряджанні (за потреби), так само як і ліки, які є в аптечці, мають вказану дату «придатний до…». Перевірте, що є у вашому автомобілі, докупіть необхідне.

Читайте також: Який штраф за відсутність вогнегасника

Запаска

Нехай запасне колесо і не надто часто потрібне, однак слід знати, чи воно, по-перше, присутнє на борту, по-друге – чи в належному стані. Якщо повнорозмірне – чи є у ньому відповідний тиск, якщо «докатка» - чи немає на гумі пошкоджень. Також, якщо машина має «запаску», слід перевірити наявність домкрата та колісного ключа.

Деякі моделі не комплектуються запасним колесом, натомість мають ремонтний набір – коробку, у якій є компресор та клей-герметик. Застосовувати їх слід згідно з інструкцією, яка часто присутня у тому ж кейсі. При цьому варто перевірити, чи такий ремнабір є у відведеному для нього місці, і друге – чи не збіг термін придатності клею. Якщо він прострочений – слід купити новий.

Обов’язкове страхування

За винятком деяких пільгових категорій громадян, всі автовласники повинні мати поліс обов’язкового страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів. Простішими словами – «автоцивілку».

Читайте також: В Україні хочуть запровадити європейські тарифи на автострахування

Вартість цього договору залежить від об’єму двигуна автомобіля, міста приписки власника, та набору опцій у самому договорі (розмір франшизи, додаткове покриття, можливість прямого врегулювання тощо). Річний стандартний поліс обійдеться від близько 1000 гривень для «малолітражок», до 6000 грн для «об’ємистих» легковиків з мотором понад 3 л з припискою у столиці.

Необов’язкове страхування

Теоретично, можна скористатися добровільним страхуванням КАСКО, тобто автомобіля як майнової одиниці, на випадок його викрадення, пошкодження у ДТП, повені чи від інших подібних негараздів. На відміну від попереднього виду страхування («автоцивілки»), яка передбачає виплату не вам, а лише потерпілій стороні, КАСКО має захищати саме ваш гаманець.

Читайте також: МТСБУ опублікувало новий рейтинг страхових компаній України

Однак на практиці українські страховики не надто охоче страхують авто з пробігом, ще й часто висувають чимало обмежень – за віком, за походженням (авто зі США – ні), та й тариф на це страхування може сягати кількох відсотків від оціночної вартості авто, а виплати часто здійснюють з суттєвим заниженням ціни з урахуванням амортизації з віком.

Тож коли маєте намір застрахувати автівку як майно, уважно вивчіть договір та умови відшкодування, перш ніж оплатити такий поліс.

Допомога у дорозі

В Україні є кілька сервісів як надають цілодобову дорожню допомогу у випадку поломки автомобіля (евакуація і доставлення на СТО), потрапляння у ДТП, пошкодження шин тощо. Як додаткові послуги можуть пропонуватися аварійне відкриття дверей, запуск авто з розрядженим акумулятором, підвезення пального і подібні.

Читайте також: Автомобіль зламався по дорозі: що робити

Ціна дорожнього асистансу залежить від набору послуг, лімітів на їх використання та, власне, від оператора, який їх надає. Річний абонемент для одного приватного легкового автомобіля в середньому коштує близько 1500 гривень.

Перше технічне обслуговування

Сподіваємось, перед купівлею автомобіля ви провели поглиблену діагностику його технічного стану й тепер знаєте, до чого слід готуватися перед візитом на СТО, де доводитимете свою автівку до належного стану, якщо є потреба у такому. А вона зазвичай є, і чим більший вік/пробіг автомобіля, тим вона вища.

Читайте також: Нові правила техогляду 2023: що змінилось?

Насамперед варто ліквідувати всі недоліки, які стосуються систем, безпосередньо відповідальних за безпеку – гальм та рульового механізму. Далі – довести до ладу ходову частину, перевірити стан антифризу, розібратися з електрикою (акумулятор, фари, ліхтарі тощо), і закінчити інспекцію системами комфорту (напр. діагностикою клімат-контролю, заміною фільтра салонного повітря) та розваг (напр. оновити головний мультимедійний пристрій).

Щодо витрат – вони можуть бути від кількох сотень гривень за діагностику, до кількох десятків тисяч, якщо список деталей, котрі потребують заміни, займає три аркуші формату А4.

Шини та диски

На перший погляд, усі колеса круглі та чорні. Однак коли діло доходить до купівлі шин – виявляється, що між ними є чимала різниця, особливо у ціні. Тому варто ще перед купівлею авто звернути увагу на стан шин, їхнє сезонне призначення та залишкову глибину протектора. Добре, якщо додатковий комплект гуми дістався вам разом з автомобілем. Ще краще – якщо разом з дисками.

Читайте також: Вибираємо зимові шини для малосніжної зими

Якщо ж це не так, доведеться придбати мінімум ще один набір з чотирьох покришок, відповідно до сезону, якого бракує – літніх чи зимових. Діапазон цін тут надзвичайно широкий: від $25 на найдешевші варіанти з посадковим діаметром 13 дюймів, до кількох сотень «умовних» за одну фірмову шину для кросоверів, електромобілів, чи з технологією на кшталт Run Flat. Плюс легкосплавні диски (від близько $50…100 за один), якщо бюджет дозволяє…

Мале ТО

Під скороченням «ТО» слід розуміти технічне обслуговування. Малим зазвичай називають ТО, при якому відбувається заміна моторного мастила та фільтра. Регулярність такої операції вказана в документації до авто, й зазвичай становить 10-15 тисяч кілометрів пробігу. В багатьох автомобілях час заміни оливи підказує бортовий комп’ютер, який враховує не лише пробіг, а й навантаження на двигун та відпрацьовані ним мотогодини, кількість холодних пусків й інші фактори.

Читайте також: Вибір моторного масла - для тих, хто піклується про двигун свого автомобіля

Якщо ви впевнені у тому, що попередній власник виконав ці операції до вас, й відомо при якому показнику одометра, тоді очікуйте настання відповідного пробігу для виконання наступного «малого ТО». Якщо ж машина з категорії «свіжопригнаних», чи «аукціонних», або нічого невідомо про останню заміну мастила – зробіть її, аби двигун не працював на невідомій рідині з вичерпаним ресурсом.

Також варто замінити повітряний, паливний та салонний фільтр, можливо й антифриз. Витрати – близько однієї-двох сотень доларів, якщо у вас двигун на 4…6 циліндрів.

Велике ТО

Залежно від типу двигуна, виробника, та встановленого ним регламенту, на певному пробігу настає так зване «велике ТО». Яке стосується заміни ременів (або ланцюга) приводу газорозподільчого механізму (ГРМ), та деякого допоміжного навісного обладнання – натяжних роликів, водяної помпи тощо. Це значно дорожча операція, ніж попереднє «мале ТО», й вимагає кваліфікованого спеціаліста, аби не нашкодити мотору. Обійтися вона може у кілька сотень доларів для простих малооб’ємних двигунів, до тисячі-двох для багатоциліндрових умовно-звичайних, тобто не спортивних, утримання яких може коштувати ще дорожче.

Читайте також: Коли потрібно міняти ремінь ГРМ

Подібно як і в попередньому розділі, якщо є переконливі докази, що це «велике ТО» було проведене до вас, і ще не настав час наступної такої процедури, тоді продовжуйте їздити. Якщо ж невідомо, чи виконувались такі роботи – краще зробити його самостійно, бо обрив ременів або ланцюга ГРМ часто призводить до серйозного пошкодження двигуна, що тягне його капітальний ремонт або й повну заміну.

Для електромобілів теж можуть бути передбачені певні вимоги щодо ТО - заміна мастила в редукторі, охолоджувальної рідини для батареї чи силової установки тощо.

ТО коробки передач

Механічна КПП зазвичай потребує не надто частої, та все ж заміни мастила на свіже. Часом виробники вказують на «довічний ресурс» мастила, проте краще його все ж міняти, бодай кожні 100 тисяч кілометрів. Автоматичні КПП теж бувають з категорії так званих «необслуговуваних», однак і для них не буде зайвим регулярна навіть часткова заміна мастила й фільтра, якщо його можна вийняти не розбираючи всієї коробки.

Читайте також: Які авто з "автоматом" можна купити до 20 тисяч доларів

Якщо ж у регламенті з обслуговування прописано частоту заміни мастила й фільтрів – слід дотримуватися приписів виробника. Впевнені, що це відбулося – чекаємо наступного моменту за пробігом. Невідомо чи КПП обслуговувалася – проводимо цю операцію, аби мати певність у тому, що машина не працює на межі можливостей й врешті не зупиниться десь посеред дороги.

Витрати на обслуговування більшості масових гідравлічних АКПП становлять $100-200, за витратні матеріали і роботу. Більше ($400…1000), якщо настає час заміни комплекту зчеплень для «роботизованих» коробок типу DSG.

Косметичний стан

Якщо автівка не влаштовує косметичним станом – можливо, доведеться виконати хімчистку салону (детейлінг), відполірувати кузов, щоб прибрати дрібні подряпини та надати блиску. Ательє (чи приватних спеціалістів), які надають такі послуги, чимало, й кожен заклад пропонує свій набір послуг та тарифів. Також, само собою, ціна залежить від розміру і класу автомобіля.

Читайте також: Детейлінг своїми руками: прибираємо в салоні автомобіля

Загалом базове професійне наведення порядку у салоні обходиться від $50 до близько $150. Приблизно стільки ж доведеться витратити на косметичне полірування кузова, і ще стільки ж (і навіть трохи більше), за додаткове покриття, так званим «твердим воском» чи доволі практичним композитом на основі кераміки.

Стоянка або гараж

Нуль витрат на цей пункт слід закладати, якщо у вас приватний будинок, власний гараж або достатньо місця під багатоповерхівкою, двір якої закритий і туди не проникають небажані особи.

Читайте також: Як обігріти гараж взимку

Якщо ж такого немає – варто потурбуватися про місце безпечного зберігання автомобіля, яке до всього ще й було б під наглядом. Найкраще, звісно, капітальний гараж, адже взимку вам не доведеться щоранку «розморожувати» машину – довго прогрівати двигун, чистити сніг та лід з вікон, перед тим, як вирушити.

Додаткові опції

Кожен автомобіль можна доукомплектувати: від ароматизатора повітря, гумових килимків у салон та багажник до складних аудіо-відео систем чи охоронних комплексів з супутниковим зв’язком та передачею даних про авто у реальному часі.

Читайте також: Українська сигналізація для автомобіля: що роблять в нашій країні

Зрозуміло, що аксесуари чи додаткове обладнання – питання смаку, потреб та можливостей кожного окремо взятого автомобіліста. Відповідно й розмір витрат тут залежить тільки від власних побажань.

Пальне

І, нарешті, останній розділ – про пальне. Що слід знати про нього, коли ви купили автомобіль? По-перше, заправляйте його відповідним типом – бензином чи дизпальним. Бензин потрібно купувати тієї марки, яка зазначена в інструкції (або на дверцятах до заправного отвору бензобака).

Для американських авто слід переводити те, що вказано на їхніх табличках приблизно так: Regular/Plus (RON92, 95, MON83, 85, AKI87, 89, 90) – А95. Premuim/Supreme (RON98, MON88, AKI91, 92, 93) – А-98/100.

Читайте також: Ціни на пальне можуть сягнути 70 гривень за літр: прогноз експерта

Перевищувати октанове число не варто, наприклад, купуючи А-100 замість приписаного інструкцією А-95, грошей буде витрачено більше, а двигун, налаштований під «своє» пальне, не розвиватиме більше потужності та не споживатиме менше бензину.

Дизель слід заправляти згідно з сезоном, особливо взимку, коли потрібні «зимові» сорти, стійкі до низьких температур. Тому не варто перед похолоданням запасатися «до повного» дизелем, аби «літня» соляра не загусла у паливній системі при перших морозах.

З часом у вас з’явиться «улюблена» АЗС (або мережа таких), ви зможете оформити там собі клієнтську картку й отримувати певні бонуси – знижки, додаткові літри чи акційні хот-доги. Як-не-як, це все ж теж спосіб трохи заощадити.

Висновки

Якщо автомобіль ви вже купили – тоді просто розплануйте графік робіт та витрат на них, щоб довести свою автівку до стану «сів-завів-поїхав». Якщо ж ще не купили, не варто лякатися щойно описаних пунктів. Адже турбуватися про свою машину значно приємніше (нехай це коштує грошей), ніж їздити громадським транспортом підкоряючись його графікам, зупинкам під час повітряних тривог та приймаючи як належне комфорт «маршруток».