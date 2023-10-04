Нацбанк з 3 жовтня запровадив режим гнучкого курсу, чим стурбував українців. Адже є підстави вважати, що гривня знеціниться, а ціни на АЗС підуть вгору.

На думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, якщо курс досягне 45 гривень за долар, при збереженні нинішніх світових цін на нафту, пальне в Україні подорожчає до 65 гривень за літр. Подальше просідання гривні відносно долара призведе до ще більшого дорожчання пального.

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Експерт поділився прогнозом щодо того, як зміни Нацбанку вплинуть на ціни на пальне. На думку Льоушкіна, перехід до гнучкого курсу призведе до девальвації гривні, що, в свою чергу, потягне вгору цифри на стелах українських АЗС.

Експерт пояснює, що в Україні існує давня традиція: до Нового року бюджет "закривають" збільшенням курсу, однак після Нового року, як правило, курс стабілізується за рахунок валютних надходжень від експорту. Проблема цього року, на думку Льоушкіна, полягає в тому, що через проблеми з експортом української продукції та скорочення надходжень міжнародної допомоги очікуваної стабілізації курсу може не відбутися.

"У серпні не було надходжень грошей від наших донорів, які підтримують гривню. А на міжбанку ми все-одно продали 2,8 млрд доларів. По вересню я статистику не бачив, сказати не можу, вона ще не опублікована. Але я не думаю, що вона набагато кращою. Можливо, щось і перепало, але продавали (валюту) ми все одно активно", — розповідає експерт.

Виходячи з цього, засновник мережі АЗС "Прайм" переконаний, що вже до кінця 2023 року курс підскочить до рівня 45 гривень за долар. При цьому, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні подорожчає до рівня близько 65 гривень за літр вже в найближчі місяці.

"Ми чекаємо збільшення на 23%. Ціна на ОККО сьогодні - 58 гривень, плюс 20 відсотків – це 69,60 грн. Я думаю, що реальна ціна буде 65-67 гривень за рахунок того, що мережі АЗС трохи маржу свою скоротять, маркетингом поріжуть (урізавши знижки та спеціальні пропозиції для постійних клієнтів)", – розповів Льоушкін.

Собівартість пального на українських АЗС складається з трьох основних компонентів: світової ціни на нафту, яка зараз коливається в районі 90 доларів за барель, курсу долара та фактора втручання уряду (яке зіграло значну роль в подорожчанні бензину в минулі місяці у зв'язку з підвищенням податків).

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За словами Льоушкіна, навіть без фактора втручання уряду в ціноутворення, якщо ціни на нафту зростуть ще більше, то ціна бензину може підскочити до 70, і навіть 80 гривень за літр.

На думку експерта, українська влада вже морально змирилась з ціною в 65 гривень. Пояснювати це можна буде подорожчанням нафти та зростанням курсу долара. Але якщо ціна пального перевищить 70 гривень, будуть якісь дії.

"Моя особиста думка, що в такому випадку буде якась реакція з боку уряду: скасують ПДВ або зменшать акциз. Тому що завести ціни за 70 гривень/літр — це вже щось надзвичайне", - вважає Льоушкін.