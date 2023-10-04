Нацбанк с 3 октября ввел режим гибкого курса, чем обеспокоил украинцев, поскольку есть основания полагать, что гривна обесценится, а цены на АЗС пойдут вверх.

По мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, если курс достигнет 45 гривен за доллар, при сохранении нынешних мировых цен на нефть, топливо в Украине подорожает до 65 гривен за литр. Дальнейшее проседание гривни по отношению к доллару приведет к еще большему удорожанию горючего.

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Эксперт поделился прогнозом по поводу того, как изменения Нацбанка повлияют на цены на топливо. По мнению Леушкина, переход к гибкому курсу приведет к девальвации гривны, что, в свою очередь, потянет цифры на стелах украинских АЗС.

Эксперт объясняет, что в Украине существует давняя традиция: до Нового года бюджет "закрывают" увеличением курса, однако после Нового года, как правило, стабилизируется курс за счет валютных поступлений от экспорта. Проблема в этом году, по мнению Леушкина, состоит в том, что из-за проблем с экспортом украинской продукции и сокращения поступлений международной помощи – ожидаемой стабилизации курса может не состояться.

"В августе не было поступлений денег от наших доноров, поддерживающих нашу валюту. А на межбанке мы все равно продали 2,8 млрд долларов. По сентябрю я статистику не видел, сказать не могу, она еще не опубликована. Но я не думаю , что она гораздо лучше. Возможно, что-то и досталось, но продавали (валюту) мы все равно активно", — рассказывает эксперт.

Исходя из этого, основатель сети АЗС "Прайм" уверен, что уже к концу 2023 года курс подскочит до уровня 45 гривен за доллар. При этом если мировые цены на нефть останутся на том же уровне, топливо в Украине подорожает до уровня около 65 гривен за литр уже в ближайшие месяцы.

"Мы ждем увеличения на 23%. Цена на ОККО сегодня – 58 гривен, плюс 20 процентов – это 69,60 грн. Я думаю, что реальная цена будет 65-67 гривен за счет того, что сети АЗС немного маржу свою сократят, маркетингом порежут (урезав скидки и специальные предложения для постоянных клиентов)", – рассказал Лешкин.

Себестоимость горючего на украинских АЗС состоит из трех основных компонентов: мировой цены на нефть, которая сейчас колеблется в районе 90 долларов за баррель, курса доллара и фактора вмешательства правительства (сыгравшего значительную роль в подорожании бензина в прошлые месяцы в связи с повышением налогов ).

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По словам Леушкина, даже без фактора вмешательства правительства в ценообразование, если цены на нефть возрастут еще больше, то цена бензина может подскочить до 70 и даже 80 гривен за литр.

По мнению эксперта, украинские власти уже морально смирились с ценой в 65 гривен. Объяснять это можно будет удорожанием нефти и ростом курса доллара. Но если цена горючего превысит 70 гривен, будут какие-то действия.

"Мое личное мнение, что в таком случае будет какая-то реакция со стороны правительства: отменят НДС или снизят акциз. Потому что завести цены за 70 гривен/литр — это уже что-то чрезвычайное", - считает Леушкин.