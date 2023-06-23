Експерти опитали близько 25 тисяч власників компактних автомобілів з пробігом про їхній досвід експлуатації. Складено рейтинг надійності 41 авто віком від 6 до 20 років.

Британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років. Також згадали моделі, які ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

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Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели дослідження та поспілкувалися з власниками компактних автомобілів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.

Кожній моделі було присвоєно свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації авто.

Honda Jazz очолила рейтинг надійності компактних авто з пробігом. Citroen C3 визнали найбільш ненадійним компактним автомобілем віком до 20 років.

Рейтинг надійності компактних автомобілів з пробігом: