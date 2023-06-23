Експерти опитали близько 25 тисяч власників компактних автомобілів з пробігом про їхній досвід експлуатації. Складено рейтинг надійності 41 авто віком від 6 до 20 років.
Британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років. Також згадали моделі, які ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
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Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели дослідження та поспілкувалися з власниками компактних автомобілів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.
Кожній моделі було присвоєно свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації авто.
Honda Jazz очолила рейтинг надійності компактних авто з пробігом. Citroen C3 визнали найбільш ненадійним компактним автомобілем віком до 20 років.
Рейтинг надійності компактних автомобілів з пробігом:
- Honda Jazz (2015-2020) — 100%.
- Toyota Yaris (2011-2020) — 98,6%.
- Suzuki Swift (2010-2017) — 98,1%.
- Hyundai iX20 (2010-2019) — 97.0%.
- Volkswagen Up (2012-наш час) — 96.9%.
- Mazda 2 (2007-2015) — 95.5%.
- Honda Jazz (2008-2015) — 94.3%.
- Skoda Citigo (2012-2020) — 93.3%.
- Citroen C1 (2014-наш час) — 93.3%.
- Hyundai i10 (2014-2020) — 92.8%.
- Kia Rio (2011-2017) — 92.6%.
- Kia Picanto (2011-2017) — 92.2%.
- Dacia Sandero (2013-2020) — 92,1%.
- Nissan Micra (2002-2010) — 92,0%.
- Toyota Yaris (2006-2011) — 91.9%.
- Mini Hatchback (бензин) (2014-наш час) — 90.4%.
- Skoda Fabia (2015-2021) — 90.3%.
- Audi A1 (2010-2018) — 90.1%.
- Hyundai i20 (2009-2015) — 90.0%.
- Peugeot 207 (2006-2012) — 89,2%.
- Volkswagen Polo (2009-2017) — 88,7%.
- Hyundai i20 (2015-2020) — 88.1%.
- Ford Fiesta (бензин) (2008-2017) — 87.4%.
- Vauxhall/Opel Corsa (2014-2019) — 86.6%.
- Hyundai i10 (2008-2013) — 85.3%.
- Nissan Note (2006-2013) — 84.9%.
- Fiat Panda (2012-наш час) — 84.1%.
- Peugeot 208 (2012-2019) — 82.5%.
- Skoda Fabia (2007-2014) — 82.4%.
- Nissan Note (2013-2017) — 79.0%.
- Renault Clio (2013-2019) — 78,4%.
- Seat Ibiza (2008-2017) — 77.4%.
- Fiat 500 (2008-наш час) — 76.7%.
- Honda Jazz (2001-2008) — 75.8%.
- Vauxhall/Opel Corsa (2006-2014) — 73.0%.
- Mini Hatchback (дизель) (2014-наш час) — 71.6%.
- Mini Hatchback (2007-2014) — 71.5%.
- Ford Fiesta (дизель) (2008-2017) — 70.3%.
- Nissan Micra (2010-2016) — 66.4%.
- Ford Fiesta (2002-2008) — 65.5%.
- Citroën C3 (2010-2016) — 53.0%.