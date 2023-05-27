Кабінет Міністрів України вніс зміни про порядок проведення обов'язкового технічного огляду транспортних засобів задля зменшення корупції та імплементації законодавства ЄС.

Що сталося?

Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512” від 19 травня 2023 р. №514, яка передбачає низку змін у процедурі обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, тобто з 19 серпня 2023 року.

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Що змінилось?

Замість паперового впроваджується електронний протокол результатів обов'язкового технічного контролю. При необідності паперову копію можна буде надрукувати.

Під час процедури перевірки технічного стану будуть ввімкнуті відеокамери замість фотофіксації. Це повинно зменшити ризик корупції. Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями. Але фотофіксація основних параметрів транспортного засобу залишається.

Вимоги щодо перевірки технічного стану транспортних засобів аналогічні європейським – вони відповідають Директиві 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.

До речі Чи зобов'язаний водій пред’являти поліцейському протокол техогляду?

Відмова у проходженні обов'язкового технічного контролю може бути здійснена лише за певних причин, описаних в Постанові. Всі вони мають певний код, він вносить в протокол результатів техогляду.

Інфографіка змін правил техогляду в Україні з 19 серпня 2023 року:

Чи потрібно проходити техогляд власникам легкових автомобілів?

Якщо автомобіль не використовується для комерційної діяльності (перевезення пасажирів, вантажів тощо), то такому автомобілю не потрібно проходити процедуру техогляду, незалежно від року його випуску.

Також позбавлені необхідності проходити техогляд будь-які мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби.

Ще одна категорія транспортних засобів, яким не потрібен техогляд – легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тони та причепи до них, віком до двох років.

Чи змінились строки проведення техогляду?

Ні, періодичність проведення обов’язкового техогляду для комерційних авто не змінився: